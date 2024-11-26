Навіщо вішати пляшку на батарею опалення з приходом нічних заморозків: трюк, який вбереже здоров'я

Опалювальний сезон в містах України давно розпочався і з ним з'явилася досить популярна проблема — недостатнє зволоження повітря в квартирі. Вона може мати чимало негативних наслідків для здоров'я. Зокрема, через низьку вологість людина може частіше кашляти, відчувати сухість в ротовій порожнині та горлі, шкіра стає надто сухою.

А ще стає значно простіше "підчепити" вірус, тому що бактеріям значно простіше потрапити в дихальну систему. Вирішили таку проблему можна за допомогою звичайної пляшки з водою.

Налийте в 1,5-літрову пляшку достатньо води, але не набирайте до країв (найкраще менше половини). Після цього за допомогою гарячої голки чи шила зробіть кілька отворіть у верхній її частині. Тепер залишається лише повісити цю пляшку на батарею опалення. Вода всередині почне активно випаровуватися у приміщені через постійний контакт з гарячою поверхнею.

Кімната наповнюватиметься зволоженим повітрям, а тому вам стане значно легше дихати, зникнуть всі проблеми, які з'являються через сухість. Завдяки такому простому лайфгаку, вам також не доведеться витрачати зайві гроші на спеціальний зволожувач.

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