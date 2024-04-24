Навіщо японці ставлять біля своїх будинків пляшки з водою: ну дуже хитрий спосіб

Така практика досить поширена в Японії. І хоча зі сторони пляшки з водою під будинком мають кумедний вигляд, проте вони досить ефективні проти однієї популярної проблеми.

Багато жителів Японії використовують пластикові пляшки, наповнені водою, які розставляють під будинками та поблизу огорож. Виникає запитання: навіщо так робити?

Насправді, відповідь дуже проста. Таким цікавим методом вони борються зі шкідниками та набридливими комахами, зокрема і з мурахами.

Як діє такий незвичайний спосіб? Все простіше, ніж може здатися на перший погляд.

Комахи, приваблені водою у пляшці, летять до неї, залазят до середини і падають у рідину. Як тільки створіння опиняється у воді, то вже не може вибратися назовні. Насамперед, тому, що стінки пляшки слизькі. А ще — мокрій комасі зробити це надто складно.

За словами японців, такий метод є найекологічнішим у боротьбі зі шкідниками і комахами. Адже вам не потрібно використовувати хімічні засоби, які можуть нашкодити членам вашої родини та домашнім улюбленцям.

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