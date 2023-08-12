Навіщо закопують рибні відходи в землю: копійчане добриво, яке підвищить урожай

В рибі містяться жиророзчинні елементи, які корисні не лише людям, але й рослинам. В будь-якій рибі міститься фосфор, магній калій, а в морських видах ще й чимало йоду. Як використовувати рибні відходи на городі?

Під час приготування рибних страв зазвичай залишаються відходи: кістки, нутрощі, голови. Викидати їх не слід. Адже вони стануть чудовим добривом для саду і городу.

Як використовувати рибні відходи на городі та в саду

Додайте рибу до компосту. Практично на будь-якій земельній ділянці є окреме місце, яке відведене для компостної ями. Туди викидаються всі органічні відходи: від шкірки бананів до шкаралупи яєць. Туди ж можна сміливо викидати і рибні відходи. Але лише в тому разі, якщо яма розташована подалі від будинку, адже запах стоятиме досить сильний.

Зверху залишки прикривають тирсою, соломою чи будь-якою іншою органікою, періодично поливати водою і перемішувати вилами.

Заморозьте рибні відходит восени та взимку, а навесні додайте на грядки картоплі. Таке добриво з рибних відходів допоможе збагатити ґрунт, дати рослині потрібні для росту мікроелементи та навіть відлякати від насаджень кротів, землерийок та комах-шкідників. Під час висаджування картоплі в лунку кидається одна заморожена голова. Але варто пам'ятати, що тоді додатково підживлювати азотом не варто.

Навіщо закопують рибу в землю? / Фото: pixabay.com

Висушіть кістки риби, подрібніть в тканинному мішку молотком. Весною їх потрібно змішати з попелом, готовим компостом та вносити безпосередньо на грядки. Таке підживлення підійде будь-яким культурам і значно пришвидшить їхній ріст.

Рибні голови закопайте в ґрунт. Навіщо закопують рибу в землю? Цей спосіб допоможе підгодувати плодові дерева і чагарники натуральними продуктами замість хімії. Дуже важливо закопувати голови якомога глибше, тому що в процесі гниття вони будуть випромінювати не найприємніший аромат. Також намагайтесь не пошкодити коріння.

Перемелюйте рибні відходи м'ясорубкою, а потім додавайте в лунки під час висаджування квітів, дерев, овочевих культур. Перемелену кашку потрібно вносити на дно ями, щоб неприємний запах не пробивався на поверхню через товстий шар землі. Будьте обережними, якщо по-сусідству живе багато кішок. Їх може приваблювати запах риби і вони почнуть розкопувати землю в пошуках їжі.

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