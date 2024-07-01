Навіщо зберігати борошно в холодильнику: спочатку будете дивуватися, а потім робитимете так завжди

Ми всі звикли зберігати борошно в окремій шафі на кухні, але варто спробувати покласти його до морозильної камери. Хоча цей спосіб спочатку викликає здивування, проте він надзвичайно ефективний.

Борошно — це саме той продукт, який неодмінно знайдеться на кожній кухні. Втім, довго зберігати його все-таки не варто, адже він має свій термін придатності. Якщо ви не будете дотримуватися правил зберігання та необхідних умов, то в борошні можуть завестися жучки.

Якщо ви побачили шкідників в борошні, користуватися ним вже не можна, доведеться викидати. Крім того, після такої знахідки доведеться перевіряти й всі крупи, які зберігалися поряд з борошном, адже жучки можуть з'явитися і там. Однак, такої проблеми не буде, якщо зберігати продукт правильно.

Звичайно, перевірити борошно потрібно ще на етапі купівлі. Насамперед, уважно подивіться, чи товар не злипнувся через зайву вологу, чи в ньому не видно чорних цяток, які і вказують на наявність яєць шкідників чи самих жучків.

Найчастіше виробники продають свій товар у щільних паперових пакетах, в яких досить важко розгледіти якість продукту. В такому разі перевіряйте цілісність пакування, дату випуску та чи немає на ньому цвілі. Звичайно ж, гляньте на терміни придатності.

Якщо у паперовому пакеті погано проклеєне дно, можете також протестувати продукт на запах. Не повинно бути гіркого аромату. Якщо він з'явився, значить, борошно довгий час зберігали без дотримання необхідних умов.

Тоді, навіщо класти борошно до морозильної камери? Саме тут найкраще зберігати цей продукт, якщо вам потрібно, щоб він лежав якомога довше. Втім, не слід забувати його там. Покладіть борошно до морозильної камери на 3-4 доби, потім вийміть і знову перекладіть у темне місце. Можна у кухонну шафу.

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