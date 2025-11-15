ТСН у соціальних мережах

Навіщо британці в листопаді розкладають ватні кульки по кутах — і як цей простий лайфгак стане у пригоді нам

У листопаді британцям радять розкласти ватні кульки під раковиною та в інших прихованих куточках дому. Цей простий і дієвий лайфгак цілком стане в пригоді й українцям, адже проблема, з якою на Туманному Альбіоні борються таким способом, актуальна й у нас.

Тетяна Мележик
Навіщо британці розкладають по кутах кімнат ватні кульки в листопаді

© unsplash.com

Ватні кульки допомагають відлякувати гризунів — мишей і щурів, які з настанням холодів та скороченням природного харчування починають активні “атаки” на житло людини. Пізньої осені, коли на полях завершуються жнива, ці тварини перебираються ближче до будинків, а люди зазвичай зовсім не раді таким сусідам.

Часто застосовують радикальні, хоч і ефективні методи боротьби: пастки, отруту, клейові приманки. Проте всі вони не лише негуманні щодо гризунів, а й небезпечні для домашніх улюбленців — котів чи собак, а ще не найгігієнічніші.

Саме тому Найджел Кемп, експерт із відходів британської компанії JWS, запропонував більш екологічний спосіб відлякування гризунів. За його словами, прості ватні кульки, розкладені під раковиною, біля сміттєвого відра та в інших прихованих куточках, роблять дім, дачу або гараж непривабливим для мишей і щурів.

Щоб метод працював ефективніше, кульки варто змочити ефірними маслами з ароматом, який гризуни не люблять. Сильні рослинні запахи, особливо лаванди та м’яти, дратують їхнє чутливе нюхове відчуття. Крім того, такі аромати маскують феромонні сліди, якими щури орієнтуються й спілкуються, роблячи простір менш привабливим та ускладнюючи його “картографування”.

В Україні додатково можна використовувати пучки полину — свіжі чи висушені. Їх кладуть у льох, гараж або під ліжка на дачі: вони одночасно освіжають повітря та відлякують гризунів.

Крім цього, Найджел Кемп радить кілька простих заходів профілактики:

  1. Герметично закривати всі щілини, щоб гризуни не могли проникнути в будинок.

  2. Щільно закривати контейнери для сміття і не залишати переповнене відро, адже запахи їжі приваблюють щурів.

  3. Надійно зберігати продукти, перекриваючи доступ до харчових ароматів, що привертають гризунів.

  4. Тримати кухню та робочі поверхні чистими й охайними — у такому середовищі гризунам складніше знайти укриття та влаштувати гніздо.

Ці прості заходи допоможуть зробити осінній дім безпечним та непривабливим для непроханих гостей.

