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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Навіщо деякі цифри на рулетці позначають червоним — про це мало хто знає

Виділені числа відіграють важливу функцію в будівельних та столярних роботах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Рулетка

Рулетка / © pexels.com

Більшість людей використовує рулетку лише для вимірювання довжини, не звертаючи уваги на приховані позначки. Зокрема, червоні цифри на ній мають важливе значення під час ремонту та будівництва.

Про це пише startlap.hu.

На перший погляд, вони здаються просто позначками на вимірювальній шкалі, але насправді вони виконують важливу роль, для полегшення будівельних та столярних робіт.

Червоні цифри забезпечують швидку точку відліку для роботи. Вам не потрібно щоразу розраховувати й вимірювати розташування наступної точки, достатньо просто слідувати позначкам на рулетці. Це особливо зручно, коли кілька елементів потрібно розмістити на однаковій відстані на довшій ділянці стіни.

Раніше ми писали, навіщо на кінці рулетки рухається металевий гачок. Більше про це читайте у новині.

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