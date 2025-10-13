Буряк — справжня зірка української кухні / © pixabay.com

Варений буряк — доволі поширений інгредієнт. Приготувати його нескладно, проте навіть тут досвідчені кулінари винайшли кілька хитрощів.

У варінні буряка немає нічого складного: покласти його до каструлі, залити водою, поставити на вогонь і трохи зачекати. Але досвідчені кулінари радять використати цікаві прийоми навіть у цьому процесі.

Під час термічного оброблення буряк виділяє різкий запах, який швидко поширюється всією оселею. І навіть витяжка не завжди рятує від цього аромату. Однак якщо у воду під час варіння буряка кинути хлібну скоринку, запах не з’явиться.

Також у воду можна додати невелику кількість столового оцту: вистачить ½ чайної ложки. Завдяки кислому компоненту буряк не втратить гарний колір. Але якщо ви не хочете використовувати оцтову добавку, додайте у воду трохи цукру — 1 чайну ложку. Ви досягнете аналогічного ефекту.

