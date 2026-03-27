Існують досить прості способи, як підсилити дію дешевого прального порошку, щоб він міг і з забрудненнями впоратися, і свіжість одягу повернути.

Одним із таких засобів, як посилити пральний порошок, є проста сіль. Коли засипатимете порошок у лоток для миючих засобів в машинці, просто додайте туди одну ложку солі.

Насамперед сіль допоможе порошку впоратися навіть зі складними плямами, наприклад, від червоного вина, крові або шоколаду.

Крім цього, випраний із додаванням солі одяг краще триматиме свою форму.

Сіль також здатна значно пом’якшити одяг. Ефект майже такий же, як від звичайного кондиціонера для одягу. Для цього додавайте перед пранням 4 столові ложки солі в відсік для кондиціонера.

Раніше ми писали про те, як самостійно зробити пральний порошок, гель із звичайних інгредієнтів, що є в кожному домі. Більше про це читайте у новині.