Навіщо додавати сіль у воду під час варіння яєць: користь і пояснення

Навіщо солити воду під час варіння яєць / © pexels.com

Реклама

Цей простий кухонний прийом має одразу кілька пояснень — від фізики процесу до впливу на структуру білка.

Сіль підвищує температуру кипіння води

Одна з причин, чому у воду додають сіль, — це здатність трохи підвищувати температуру кипіння.

Коли у воді розчиняється сіль, вона змінює її фізичні властивості, і вода закипає при трохи вищій температурі. Це означає, що яйця можуть готуватися трохи інтенсивніше.

Реклама

Хоча цей ефект не є значним у побутових умовах, він все ж впливає на процес приготування.

Захист від тріщин під час варіння

Ще одна важлива причина — профілактика витікання білка, якщо яйце трісне під час варіння.

Коли яйце потрапляє в гарячу воду, білок починає згортатися. Якщо в шкаралупі є тріщина, сіль допомагає білку швидше «запечатати» місце пошкодження, не дозволяючи йому витікати у воду.

Це робить яйця більш акуратними після варіння та зменшує втрати продукту.

Реклама

Як працює сіль на рівні білка

Під впливом температури білок яйця денатурує — змінює свою структуру та стає твердим.

Солона вода прискорює цей процес у місцях тріщин, тому білок швидше згортається і «закриває» отвір у шкаралупі. Саме тому яйце зберігає форму навіть при пошкодженні.

Чи допомагає сіль легко чистити яйця

Популярна думка про те, що сіль полегшує очищення яєць, не має однозначного наукового підтвердження.

Насправді на легкість очищення більше впливають:

Реклама

свіжість яєць;

різке охолодження після варіння;

правильна техніка приготування.

FAQ

Навіщо додавати сіль у воду при варінні яєць?

Сіль додають, щоб зменшити ризик витікання білка при тріщинах і трохи змінити властивості води під час кипіння.

Чи впливає сіль на те, як легко чистяться варені яйця?

Безпосередньо — ні. Легке очищення більше залежить від свіжості яєць і швидкого охолодження в холодній воді.

Реклама

Чи обов’язково солити воду під час варіння яєць?

Ні, це не обов’язково. Це радше кулінарний лайфгак, який допомагає у випадку тріщин на шкаралупі, але не є критичним для приготування.

Новини партнерів