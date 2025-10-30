Картоплю можна приготувати різними способами / © Pixabay

Реклама

Стару картоплю не так легко чистити, вона не така багата на смак, як молода, але все ж є деякі хитрощі, що допоможуть приготувати страву зі старої картоплі так, щоб вона була не гірше молодої.

Додавши у воду під час варіння невелику кількість цукру (достатньо 1-2 чайних ложок), можна покращити смак старої картоплі.

Проте додавати цукор потрібно лише одразу після закипання води з картоплею. І разом з цукром рекомендується додати чайну ложку лимонного соку, адже це допоможе запобігти потемнінню картоплі.

Реклама

Кулінари також рекомендують класти картоплю не в холодну, а киплячу воду, щоб зберегти максимум корисних речовин.

Раніше ми писали про те, що потрібно додати до омлету, щоб вийшов смачним. Дізнайтеся про це у новині.