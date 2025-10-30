ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
1 хв

Навіщо додавати цукор під час варіння картоплі — кулінарний секрет

Цукор — це підсилювач смаку, завдяки йому стара картопля на смак мало чим відрізнятиметься від молодої.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Картоплю можна приготувати різними способами

Картоплю можна приготувати різними способами / © Pixabay

Стару картоплю не так легко чистити, вона не така багата на смак, як молода, але все ж є деякі хитрощі, що допоможуть приготувати страву зі старої картоплі так, щоб вона була не гірше молодої.

Додавши у воду під час варіння невелику кількість цукру (достатньо 1-2 чайних ложок), можна покращити смак старої картоплі.

Проте додавати цукор потрібно лише одразу після закипання води з картоплею. І разом з цукром рекомендується додати чайну ложку лимонного соку, адже це допоможе запобігти потемнінню картоплі.

Кулінари також рекомендують класти картоплю не в холодну, а киплячу воду, щоб зберегти максимум корисних речовин.

Раніше ми писали про те, що потрібно додати до омлету, щоб вийшов смачним. Дізнайтеся про це у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
797
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie