Навіщо додавати цукор під час варіння картоплі — кулінарний секрет
Цукор — це підсилювач смаку, завдяки йому стара картопля на смак мало чим відрізнятиметься від молодої.
Стару картоплю не так легко чистити, вона не така багата на смак, як молода, але все ж є деякі хитрощі, що допоможуть приготувати страву зі старої картоплі так, щоб вона була не гірше молодої.
Додавши у воду під час варіння невелику кількість цукру (достатньо 1-2 чайних ложок), можна покращити смак старої картоплі.
Проте додавати цукор потрібно лише одразу після закипання води з картоплею. І разом з цукром рекомендується додати чайну ложку лимонного соку, адже це допоможе запобігти потемнінню картоплі.
Кулінари також рекомендують класти картоплю не в холодну, а киплячу воду, щоб зберегти максимум корисних речовин.
