Навіщо досвідчені агрономи змащують бульби перед висаджуванням в олії: геніальний лайфгак

Чим краще обробити картоплю перед висаджуванням / © Pixabay

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Насамперед, кажуть експерти, це чудова можливість захистити бульби від пересихання. Подібна проблема особливо актуальна для південних регіонів України, де в теплу пору року вологість повітря може бути надто низькою, а дощі випадають кілька разів за всі літні місяці.

Якщо змастити бульби олією, то продукт створює на їхній поверхні тонкий шар, що і запобігає зайвому випаровуванню вологи. Цей варіант особливо важливий, якщо ґрунт надто сухий або ви висаджуєте картоплю в спекотний день.

Олія додатково захищає бульби від різних хвороб. Плівка, що утворюється на поверхні картоплі, захищає овоч від бактерій та спорів грибків. Проте, слід врахувати, що деякі види бактерій навпаки полюбляють таке середовище.

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Часто разом з олією на бульби намащують різноманітні добрива та стимулятори зростання. Тобто, в такому разі, вона відіграє роль прилипача.

Дехто також вважає, що шар олії на бульбах допоможе “відлякати” від насаджень шкідників, особливо дротяника. Втім поки що цей метод захисту все ще не має офіційного підтвердження.

В будь-якому разі, якщо ви вирішили змастити бульби олією, беріть лише нерафінований продукт.