Навіщо досвідчені городники розсипають насіння кропу по всьому городу: яка його користь

Традиційно кріп сприймають як звичайну зелень для приготування страв, але досвідчені городники дивляться на нього по-іншому. Для них це не просто рослина, а природний помічник, який здатен покращити стан ґрунту, захистити інші культури і навіть підвищити врожайність. Саме тому багато хто спеціально розсипає насіння кропу по ділянці, а не висіває його лише на окремій грядці.

Природний захист від шкідників. Кріп має сильний аромат, який діє як природний репелент. Він відлякує частину шкідників і водночас приваблює корисних комах. Завдяки цьому на городі створюється більш збалансована екосистема, де рослини менше страждають від пошкоджень.

Покращення структури ґрунту. Коренева система кропу не дуже глибока, але добре розгалужена. Вона розпушує верхній шар ґрунту, покращує доступ повітря і допомагає зберігати вологу. Це особливо важливо для культур, які чутливі до ущільнення землі.

Залучення корисних комах. Квітучий кріп приваблює бджіл, сонечок та інших комах, які беруть участь у запиленні або знищують шкідників. Завдяки цьому зростає врожайність і зменшується потреба у хімічних засобах.

Самосів і постійно свіжа зелень. Якщо розсипати насіння кропу по ділянці, він починає рости природним шляхом у різних місцях. Це означає, що зелень з’являється протягом усього сезону без додаткових зусиль. Крім того, така рослина зазвичай більш витривала до погодних умов.