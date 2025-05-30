Навіщо досвідчені городники видаляють вусики і зав’язі огірків: чому формування рослини настільки важливе

Чи потрібно видаляти вусики і зав’язі огірків / © unsplash.com

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Перші зав’язі, вусики і пасинки, які з’являються біля молоденьких листочків у відкритому ґрунті, завжди краще видаляти.

Щойно у кущиків з’явилося вже 5-6 справжніх листочків, можете сміливо розпочинати формування рослини. Придивіться уважно — біля кожного листочка видно зав’язь (невеликі огірочки) і пасинки (бічні пагони у вигляді маленького листочка). Все, що росте до п’ятого листка, можете видаляти, не вагаючись.

Хоча вам може здатися, що так ви погіршуєте стан рослини, насправді, ви їй допомагаєте вирости міцнішою і дати більший урожай.

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Йдеться не лише про видалення зайвого. Досвідчені городники добре знають, що це далекоглядна стратегія, яка дозволяє огіркам наростити потужну кореневу систему. Через якийсь час вся енергія, що була накопичена рослиною, почне віддаватися плодам.

Не слід забувати і про добрива, адже огірки потребують підживлення. Найбільше в цей період їм до вподоби органічні добрива.