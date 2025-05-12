Навіщо обробляти город харчовою содою / © Freepik

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Виявляється, харчову соду використовують не лише на кухні. Цей мультифункціональний продукт стане вкрай корисним помічником на городі. Досвідчені господарі поділилися секретом, як використовувати соду в саду й на городі, щоб вона принесла максимальну користь для майбутнього врожаю.

Яка користь харчової соди для саду й городу

Харчову соду застосовують у сухому вигляді та в рідкому. Цей продукт виконує одразу декілька корисних функцій на городі:

Слугує захистом для рослин від гризунів, попелиці, мурах і павутинного кліща.

Попереджає розвиток грибкових захворювань у городніх культур та ягідних кущів.

Прискорює зростання городини.

Зміцнює імунітет рослин до захворювань та низьких температур.

Не шкодить навколишньому середовищу й не погіршує якість плодів.

Як приготувати засіб із соди для городніх культур

Щоб приготувати розчин із соди, треба:

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столова ложка харчової соди;

літр теплої води;

трохи натертого господарського мила.

Розчиніть у воді соду й мило, щоб рідина була однорідною. Найкраще приготувати одразу вісім-десять літрів содової рідини, щоб вистачило на городні культури, квіти й кущі.

Як правильно обробляти рослини розчином із соди

Щоб городні культури отримали від засобу максимальну користь, варто знати декілька важливих нюансів.

Рослини краще обприскувати вранці чи ввечері, коли не буде палючого сонячного проміння.

Треба уважно стежити за тим, щоб усі частини рослин були оброблені.

Для профілактики треба обприскувати культури раз на 10 днів. Якщо є хвороби чи шкідники, процедуру краще проводити раз на три дні.

Не слід обробляти рослини в дощ чи спеку, бо користі від процедури не буде.

Яка користь харчової соди для рослин і ґрунту: про це мало хто знає

Смородина й аґрус після оброблення содою стають більш стійкими до борошнистої роси і плямистості.

Троянди та клематиси не бояться кліщів та попелиці.

Кабачки, огірки та інші овочі практично не хворіють, ростуть міцними, гарно родять.

Кімнатні квіти добре ростуть після обробки содовим засобом.

Сода розкислює ґрунт, тому нею можна посипати грядки.

Якщо посипати содою розсаду, вона не хворітиме на «чорну ніжку».

Після замочування в содовому розчині насіння швидше проростає.