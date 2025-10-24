- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 2 хв
Навіщо досвідчені господарі залишають кореневища від капусти після збору врожаю на городі
Такий простий прийом допомагає підготувати грядку до зими, покращує структуру ґрунту і навіть зменшує ризик розповсюдження хвороботворних організмів наступного сезону.
Після збору капусти більшість господарів одразу виривають кореневища і викидають їх на компост. Але досвідчені городники знають: залишати капустяні пеньки в землі — не марно, а дуже корисно, і ось чому.
Навіщо залишати кореневища від капусти після збору врожаю на городі
Природне підживлення ґрунту. Кореневище капусти містить багато органічних речовин, які поступово розкладаються й збагачують землю азотом, калієм і кальцієм. Це природне добриво діє м’яко, але вкрай ефективно. Навесні після перекопування такі грядки стають пухкішими, родючішими й готовими для посіву нових культур без додаткової хімії.
Захист від ерозії та промерзання. Якщо залишити пеньки капусти на зиму, вони допомагають утримати структуру ґрунту. Коріння не дає землі розмиватися дощами й талим снігом, а також частково захищає її від промерзання. Це особливо важливо на ділянках із легким, піщаним ґрунтом.
Їжа для ґрунтових мікроорганізмів. Під час розкладання капустяні рештки стають їжею для корисних бактерій і дощових черв’яків, які покращують структуру землі. Завдяки цьому підвищується її родючість і здатність утримувати вологу.
Додаткова користь. Навесні старі кореневища легко видаляються під час перекопування, а земля під ними пухка і насичена корисними речовинами. Деякі господарі навіть висівають у таких місцях огірки чи гарбузи, вони чудово ростуть після капусти.
Є один нюанс: залишати можна тільки здорові рослини. Якщо капуста була уражена килою або іншими грибковими хворобами, кореневища обов’язково треба спалити, щоб не поширити інфекцію на весь город.