Навіщо досвідчені господарі залишають кореневища від капусти після збору врожаю на городі

Після збору капусти більшість господарів одразу виривають кореневища і викидають їх на компост. Але досвідчені городники знають: залишати капустяні пеньки в землі — не марно, а дуже корисно, і ось чому.

Природне підживлення ґрунту. Кореневище капусти містить багато органічних речовин, які поступово розкладаються й збагачують землю азотом, калієм і кальцієм. Це природне добриво діє м’яко, але вкрай ефективно. Навесні після перекопування такі грядки стають пухкішими, родючішими й готовими для посіву нових культур без додаткової хімії.

Захист від ерозії та промерзання. Якщо залишити пеньки капусти на зиму, вони допомагають утримати структуру ґрунту. Коріння не дає землі розмиватися дощами й талим снігом, а також частково захищає її від промерзання. Це особливо важливо на ділянках із легким, піщаним ґрунтом.

Їжа для ґрунтових мікроорганізмів. Під час розкладання капустяні рештки стають їжею для корисних бактерій і дощових черв’яків, які покращують структуру землі. Завдяки цьому підвищується її родючість і здатність утримувати вологу.

Додаткова користь. Навесні старі кореневища легко видаляються під час перекопування, а земля під ними пухка і насичена корисними речовинами. Деякі господарі навіть висівають у таких місцях огірки чи гарбузи, вони чудово ростуть після капусти.

Є один нюанс: залишати можна тільки здорові рослини. Якщо капуста була уражена килою або іншими грибковими хворобами, кореневища обов’язково треба спалити, щоб не поширити інфекцію на весь город.