ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Навіщо досвідчені господарі залишають кореневища від капусти після збору врожаю на городі

Такий простий прийом допомагає підготувати грядку до зими, покращує структуру ґрунту і навіть зменшує ризик розповсюдження хвороботворних організмів наступного сезону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Навіщо залишати кореневища капусти на городі

Навіщо залишати кореневища капусти на городі / © Pixabay

Після збору капусти більшість господарів одразу виривають кореневища і викидають їх на компост. Але досвідчені городники знають: залишати капустяні пеньки в землі — не марно, а дуже корисно, і ось чому.

Навіщо залишати кореневища від капусти після збору врожаю на городі

  • Природне підживлення ґрунту. Кореневище капусти містить багато органічних речовин, які поступово розкладаються й збагачують землю азотом, калієм і кальцієм. Це природне добриво діє м’яко, але вкрай ефективно. Навесні після перекопування такі грядки стають пухкішими, родючішими й готовими для посіву нових культур без додаткової хімії.

  • Захист від ерозії та промерзання. Якщо залишити пеньки капусти на зиму, вони допомагають утримати структуру ґрунту. Коріння не дає землі розмиватися дощами й талим снігом, а також частково захищає її від промерзання. Це особливо важливо на ділянках із легким, піщаним ґрунтом.

  • Їжа для ґрунтових мікроорганізмів. Під час розкладання капустяні рештки стають їжею для корисних бактерій і дощових черв’яків, які покращують структуру землі. Завдяки цьому підвищується її родючість і здатність утримувати вологу.

  • Додаткова користь. Навесні старі кореневища легко видаляються під час перекопування, а земля під ними пухка і насичена корисними речовинами. Деякі господарі навіть висівають у таких місцях огірки чи гарбузи, вони чудово ростуть після капусти.

Є один нюанс: залишати можна тільки здорові рослини. Якщо капуста була уражена килою або іншими грибковими хворобами, кореневища обов’язково треба спалити, щоб не поширити інфекцію на весь город.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie