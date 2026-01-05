Навіщо досвідчені господині насипають корицю в раковину: трюк, який вирішить надокучливу проблему

Як позбутися неприємного запаху з раковини / © Credits

Неприємний запах із кухонної раковини здатен зіпсувати мікроклімат навіть найчистішої оселі. Він з’являється раптово, швидко поширюється і часто не зникає навіть після ретельного миття. Саме тому досвідчені господині давно використовують простий, але ефективний продукт — звичайну мелену корицю. Ця ароматна спеція не лише пахне затишком, а й чудово справляється з найнадокучливішою проблемою на кожній кухні.

Як позбутися смороду з раковини за допомогою звичайної кориці

Кориця має природні антибактеріальні властивості. Вона пригнічує розвиток мікроорганізмів, які накопичуються у зливі та спричиняють неприємний запах. Окрім того, спеція нейтралізує залишки жирів і харчових частинок, що осідають у трубах після миття посуду.

Для використання достатньо насипати 1 чайну ложку меленої кориці прямо в зливний отвір. Після цього залийте раковину склянкою гарячої води. Уже за кілька хвилин повітря на кухні стане помітно свіжішим.

Які ще переваги такого трюку

Окрім усунення бактерій, що викликають сморід, кориця створює у зливі приємний аромат, який зберігається надовго. Вона не шкодить трубам, на відміну від агресивних хімічних засобів, і є безпечною для щоденного використання. Також цей спосіб допомагає зменшити кількість плодових мушок, які часто з’являються біля раковини.

Щоб результат був стабільним, повторюйте процедуру раз на тиждень. Для підсилення дії можна додати кілька крапель лимонного соку або скористатися корицею після промивання зливу гарячою водою.