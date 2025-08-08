Навіщо досвідчені господині розкладають на городі шкірки кавуна: про це ніхто не знає

Навіщо розкладати шкірки кавуна на городі / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Йдеться про слимаків, які здатні знищити весь урожай буквально за одну ніч, обгризаючи листя і стебла молодих рослин. Та замість того, щоб одразу вдаватися до хімічних препаратів, досвідчені господині використовують натуральний, безпечний і практично безкоштовний спосіб — кавунові шкірки. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Як працює метод із кавуновими шкірками

Слимаки люблять солодкуваті аромати, саме тому їх так сильно приваблює запах свіжих кавунових шкірок. Якщо ввечері розкласти шкірки у міжряддях або навколо рослин, вранці можна побачити, що всі слимаки зібралися біля цієї приманки.

Все, що вам залишиться, це зібрати шкідників вручну, щоб позбутися проблеми без шкоди для навколишнього середовища та городніх культур.

Реклама

Які переваги методу боротьби зі слимаками за допомогою шкірок кавуна

Екологічно безпечний — без жодної хімії.

Дешевий — використовується те, що зазвичай викидають.

Простий — жодних складних маніпуляцій.

Це ідеальний варіант для тих, хто вирощує екологічні овочі без застосування хімікатів.