145
2 хв

Навіщо досвідчені кулінари додають до фаршу лимонну кислоту: що дає цей незвичайний інгредієнт

Додавання лимону до м’ясного фаршу — маленький секрет великої ніжності. Кислота цитрусу м’яко розщеплює м’ясні волокна, роблячи фарш більш соковитим та повітряним.

Тетяна Мележик
Що буде, якщо в фарш додати лимон

Що буде, якщо в фарш додати лимон / © unsplash.com

Особливо ефективно це працює з курячим або індичим фаршем: навіть за тривалого приготування страва залишатиметься м’якою і ніжною.

Щоб досягти ідеальної текстури, досить додати приблизно пів чайної ложки свіжого лимонного соку на 500 г фаршу, змішуючи його одночасно з іншими інгредієнтами. Лимон не лише розм’якшує м’ясо, а й підкреслює його смак, надаючи легкий цитрусовий аромат, який робить страву ще апетитнішою.

Цей простий трюк також допомагає запобігти розшаруванню фаршу під час смаження або запікання, зберігаючи його форму та соковитість. А якщо експериментувати з рибним фаршем — лимон усуває легку гіркоту та робить його більш м’яким і ароматним.

Сік лимону слід додавати одразу на початку приготування, одночасно з цибулею та спеціями. Важливо не переборщити, щоб страва не набрала зайвої кислинки.

Деякі кухарі замінюють сік на лимонну цедру. Вона додає легкий цитрусовий аромат, не впливаючи на кислотність страви.

У компанії з часником і зеленню лимон створює яскравий смаковий профіль: страва виходить насиченою, але не перенавантаженою.

Якщо фарш використовується для запіканок або пирогів, лимон допомагає зберегти його структуру, запобігаючи розшаруванню і роблячи начинку більш щільною.

Деякі господині додають лимон у фарш для голубців — це робить капусту м’якшою та покращує загальний смак страви.

Лимон — не лише джерело вітаміну C, а й невидимий помічник на кухні. Його дія тонка, але результат помітний одразу: фарш стає соковитим, ніжним і ароматним.

145
