Навіщо експерти радять брати з собою серветку, коли йдете купувати полуницю на ринок: хитрий трюк

Як зрозуміти, що полуниця справжня / © Pixabay

Для перевірки потрібна всього лише звичайна паперова серветка.

Розріжте ягоду, яка викликає сумніви, навпіл і щільно притисніть зріз до чистої білої серветки. Зачекайте кілька секунд, щоб отримати точний результат. Ретельно подивіться на відбиток, який залишився від м’якоті. Справжня дозріла полуниця неодмінно залишить ніжний рожевий слід.

Якщо ж серветка залишилася чистою — це серйозний сигнал насторожитися. Відсутність плями часто свідчить про наявність штучних барвників.

Не зупиняйтеся лише на цьому тесті — звертайте увагу й на вигляд ягоди. Справжня полуниця має бути пружною, щільною, з рівномірною формою.

Уникайте плодів з ознаками м’якості, вм’ятинами чи пошкодженнями — це ознаки втрати свіжості або неправильного зберігання.

Пам’ятайте: лише натуральна ягода подарує вам повноцінну користь — вона багата на вітаміни й харчові волокна.

Штучно «покращені» ягоди втрачають більшість поживних якостей. Їхній зовнішній вигляд може вводити в оману та не гарантує користь.

Приділіть хвилинку, щоб перевірити ягоду перед купівлею чи вживанням — це допоможе уникнути розчарувань і непотрібних витрат. Обирайте полуницю обдумано, орієнтуючись на достовірні ознаки натуральності, і насолоджуйтеся справжнім смаком літа без ризиків.