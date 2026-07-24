Навіщо експерти закликають сипати корицю під вікна та двері: 5 найголовніших причин

Яка користь кориці для побуту / © Фото з відкритих джерел

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Кориця давно відома не лише як популярна кулінарна спеція. Її використовують у побуті, для ароматизації приміщень і навіть як природний засіб проти деяких комах. Останнім часом у мережі дедалі частіше можна зустріти пораду посипати меленою корицею біля дверей і підвіконь. Експерти зазначають, що такий спосіб може бути корисним одразу з кількох причин. Водночас важливо відокремлювати практичні властивості кориці від народних повір’їв, які не мають наукового підтвердження.

Природний засіб проти мурах

Однією з головних причин використання кориці біля дверей і вікон є її специфічний аромат.

Фахівці з боротьби зі шкідниками зазначають, що сильний запах кориці може відлякувати мурах. Якщо вони лише починають проникати до оселі, тонка смужка меленої кориці біля місць входу здатна порушити їхні запахові доріжки, за допомогою яких комахи орієнтуються.

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Однак якщо колонія вже велика, одного лише цього способу буде недостатньо.

Допомагає відлякувати деяких інших комах

Запах кориці не подобається не лише мурахам. Деякі дослідження та спостереження свідчать, що її аромат може бути неприємним також для окремих видів дрібних повзучих комах.

Саме тому іноді спецію використовують як додатковий природний бар’єр біля порогів, вікон або балконних дверей.

Оселя довше залишається свіжою

Кориця має приємний теплий аромат, який довго зберігається. Якщо невелику кількість спеції насипати біля дверей або підвіконня, приміщення набуває легкого пряного запаху без використання штучних освіжувачів повітря.

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Особливо добре цей спосіб працює у прохолодну пору року, коли кімнати провітрюють рідше.

Народні прикмети про достаток

У багатьох культурах корицю вважають символом добробуту та процвітання. Існує повір’я, що спеція, насипана біля порога чи вхідних дверей, нібито допомагає «запрошувати» до будинку достаток, удачу та позитивну енергію.

Водночас експерти наголошують, що це належить саме до народних вірувань і не має наукового підтвердження.

Створює затишну атмосферу

Психологи зазначають, що знайомі приємні аромати здатні позитивно впливати на емоційний стан людини. Запах кориці у багатьох асоціюється з домашнім теплом, святами, випічкою та відпочинком.

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Саме тому навіть невелика кількість спеції може зробити атмосферу вдома комфортнішою.

Як правильно використовувати корицю

Якщо ви хочете скористатися цим способом, достатньо насипати зовсім небагато меленої кориці тонкою смужкою біля порога, балконних дверей або підвіконь.

Періодично спецію варто оновлювати, особливо після прибирання або якщо вона втратила аромат.

Для ароматизації оселі також можна покласти палички кориці у декоративну ємність або використовувати невеликі тканинні мішечки.

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Коли варто бути обережними

Попри природне походження, корицю не рекомендується розсипати у великій кількості, якщо вдома є маленькі діти або домашні тварини, які можуть її злизувати чи вдихати.

Крім того, вона не замінює професійних засобів боротьби зі шкідниками, якщо проблема вже стала серйозною.

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