Як позбутися вогкості перед вхідними дверима / © www.freepik.com/free-photo

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У країнах Північної Європи побутові звички часто дивують своєю простотою. Одна з них — підкладати звичайну газету або інший папір під вхідний килимок. На перший погляд це здається дивним і навіть застарілим рішенням, однак такий спосіб досі активно використовують у багатьох будинках Фінляндії, Швеції та Норвегії. Секрет полягає в тому, що папір допомагає боротися із зайвою вологою, яка щодня потрапляє до оселі разом зі взуттям. Завдяки цьому підлогове покриття залишається сухим і служить значно довше.

Чому газету кладуть саме під вхідний килимок

Навіть якісний килимок затримує лише частину води, снігу, піску та бруду. Значна кількість вологи проходить крізь нього і накопичується між килимком та підлогою.

Якщо така ситуація повторюється щодня, постійна сирість може негативно вплинути на покриття. Особливо це стосується ламінату, паркету, дерев’яної підлоги та матеріалів на основі деревини. З часом можуть з’явитися неприємний запах, деформація покриття або навіть осередки плісняви.

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Газета чудово вбирає зайву воду, тому стає своєрідним природним абсорбентом, який захищає підлогу від надлишкової вологи.

Папір допомагає вчасно помітити проблему

Цей простий спосіб має ще одну корисну перевагу. Газета під килимком стає своєрідним індикатором стану передпокою.

Якщо папір швидко намокає, це означає, що до будинку потрапляє багато вологи. Якщо він темніє, жовтіє або починає втрачати форму, його вже час замінити. А коли газета стає вологою навіть у суху погоду, це може свідчити про підвищену вологість у приміщенні, яку варто усунути.

Таким чином можна вчасно помітити проблему ще до появи неприємного запаху чи пошкодження підлоги.

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У чому полягає скандинавський підхід до побутових справ

Жителі північних країн відомі своєю любов’ю до практичних і недорогих рішень. Вони намагаються запобігати проблемам, а не витрачати кошти на дорогий ремонт.

Саме тому біля входу часто використовують відразу кілька способів захисту будинку від бруду та води. Окрім вхідного килимка, встановлюють гумові або дерев’яні підставки для взуття, регулярно провітрюють приміщення, а під килимок кладуть паперову підкладку, яка поглинає зайву вологу.

Такий підхід допомагає підтримувати чистоту без складних і дорогих рішень.

Що можна покласти під килимок замість газети

Якщо газет під рукою немає, можна скористатися іншими матеріалами, які добре вбирають воду.

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Для цього підійдуть старі журнали, пакувальний папір, кілька шарів картону чи будь-який щільний папір без глянцевого покриття. Головне, періодично його міняти, особливо в сезон дощів, снігу чи сльоти.

У холодну пору року таку підкладку бажано оновлювати приблизно раз на тиждень, а в сухий сезон — значно рідше.

Чому цей лайфгак варто спробувати

Газета під килимком не потребує жодних фінансових витрат, але може принести відчутну користь. Вона допомагає зменшити кількість вологи біля входу, захищає підлогове покриття, запобігає появі затхлого запаху та робить прибирання простішим.

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