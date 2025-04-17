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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Навіщо французи миють хліб: про цей кулінарний трюк ніхто не знає

Так, усі звикли мити овочі, фрукти, крупу та інші продукти перед приготуванням і вживанням. Однак професійні французькі кухарі також радять мити хліб, і ось навіщо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зробити черствий хліб м'яким

Як зробити черствий хліб м’яким / © Freepik

Виявляється, що хліб також можна мити, однак не будь-який, а лише черствий. Таким чином йому можна повернути м’якість та свіжість за декілька хвилин, він буде мати хрумку скоринку і пахнутиме, неначе щойно з печі.

Просто візьміть черствий хліб, батон чи багет і обдайте його гарячою водою. А потім відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 5-10 хвилин. Після такої процедури хліб буде ароматним, м’яким і матиме хрумку скоринку.

Які ще є способи зробити черствий хліб м’яким

  • Спосіб №1. Викладіть шматочки черствого хліба на тарілку, так щоб вийшов один шар, і накрийте пластмасовою кришкою для розігрівання їжі, а потім поставте в мікрохвильовку на 30 секунд. У вас вийде м’якенький хлібчик, і не треба буде бігти в магазин за свіжим.

  • Спосіб №2. Закип’ятіть у каструлі воду і поставте зверху сито, щоб вийшла парова баня. Покладіть у сито нарізаний хліб і потримайте над киплячою водою 4-5 хвилин. Шматочки можна перевертати, щоб вони рівномірно розм’якшилися.

  • Спосіб №3. Якщо у вас в холодильнику є селера, то з її допомогою також можна реанімувати черствий хліб. Для цього треба взяти щільний поліетиленовий пакет, покласти туди хліб і кілька шматочків селери. Відправте пакет із хлібом до холодильника на декілька годин, можна залишити на ніч. Селера за цей час віддасть свою вологу хлібові, тому він знову стане м’яким.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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