Навіщо господині ставлять ємність із сіллю у квартирі: вам також захочеться повторити цей трюк

Навіщо ставити сіль у квартирі / © Pixabay

Реклама

Звичайна кухонна сіль може виконувати значно більше функцій, ніж просто бути приправою для приготування страв. Досвідчені господині давно помітили: якщо поставити невелику ємність із сіллю в кімнаті, повітря стає свіжішим, а в домі зникає відчуття сирості та затхлості. І найприємніше, цей спосіб абсолютно безкоштовний і не потребує жодних додаткових навичок чи зусиль.

Сіль як природний поглинач вологи

Сіль має унікальну властивість активно вбирати вологу з повітря. Саме тому її часто використовують у приміщеннях із підвищеною вологістю:

у ванній кімнаті;

на кухні;

біля вікон, де збирається конденсат;

у шафах і коморах.

Надлишкова волога — це головна причина появи цвілі, грибка та неприємного запаху. Ємність із сіллю допомагає підтримувати більш сухий і комфортний мікроклімат без спеціальних осушувачів повітря.

Реклама

Усунення неприємних запахів без хімії

Сіль чудово нейтралізує сторонні запахи: кухонні аромати, тютюновий дим, затхлість у закритих приміщеннях. Вона не маскує запахи, а саме поглинає їх.

Для посилення ефекту можна додати кілька крапель ефірної олії:

лаванди — для заспокійливої атмосфери;

лимона й апельсина — для свіжості;

евкаліпта — для чистоти повітря.

Так ви отримаєте натуральний ароматизатор без синтетичних домішок.

Захист від плісняви та затхлості

У приміщеннях, де погана вентиляція, сіль працює як перша лінія захисту. Вона зменшує вологість, а отже, створює несприятливе середовище для розвитку грибка. Особливо корисно ставити мисочки з сіллю:

Реклама

під ліжком;

у кутках кімнат;

біля шаф зі взуттям чи одягом.

Поліпшення самопочуття

Чистіше й сухіше повітря — це менше навантаження на дихальні шляхи. Люди відзначають, що в кімнатах із сіллю легше дихається, менше накопичується пил, а загальна атмосфера стає комфортнішою.

Хоча це не лікувальний засіб, але як допоміжний елемент для створення здорового простору сіль працює чудово.

Як правильно поставити ємність із сіллю