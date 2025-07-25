Навіщо господині струшують яйця перед варінням: хитрість, про яку знають не всі

Як правильно варити яйця / © unsplash.com

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Розповідаємо, посилаючись на ресурс news24.in.ua, навіщо струшувати яйця, перед тим, як поставити їх варити.

Чому варто потрясти яйця перед варінням

На перший погляд може здатися, що ця дія не має жодного сенсу. Проте невелике струшування яйця перед варінням має цілком логічну підставу. Якщо легенько потрусити яйце, його вміст всередині трохи переміщується, і білок рівномірніше розподіляється навколо жовтка.

Це впливає на те, наскільки легко зніматиметься шкаралупа. Такий лайфгак допомагає уникнути прилипання білка. У результаті, шкаралупа відлітатиме сама і яйце залишиться цілим після чищення.

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Додаткові поради щодо варіння яєць

Завжди кладіть яйця у холодну воду. Це зменшить ризик тріщин і дає змогу білку згортатися поступово.

Не варіть надто свіжі яйця. Найкраще підходять ті, що зберігалися 3 дні і більше, вони значно краще чистяться після варіння.

Охолодження після варіння. Покладіть варені яйця в холодну воду, це допоможе легше зняти шкаралупу.