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Навіщо господині струшують яйця перед варінням: кулінарна хитрість, про яку майже ніхто не знає
Як працює цей метод приготування яєць: чи справді жовток змішується з білком.
Звичайні варені яйця можна перетворити на незвичайну страву за допомогою простого трюку. Деякі господині перед варінням енергійно струшують сирі яйця просто в шкаралупі. Мета такого лайфгаку — перемішати жовток із білком, щоб після приготування яйце мало рівномірний золотистий колір усередині, без звичного поділу на білу та жовту частини. Таку страву називають «золотим яйцем».
Як правильно струшувати яйця перед варінням
Для експерименту знадобляться свіжі цілі яйця без тріщин. Кожне потрібно взяти в руку й енергійно струшувати протягом певного часу, намагаючись порушити внутрішню оболонку жовтка та змішати його з білком.
Після цього яйця варять звичайним способом, приблизно 10 хвилин, залежно від розміру. Потім їх охолоджують, очищують і розрізають.
Якщо внутрішній вміст добре перемішався, замість окремого жовтка та білка можна побачити однорідну жовтувату масу. Якщо ж яйце залишилося звичайним, це не означає, що щось зроблено неправильно: результат залежить від інтенсивності механічного впливу, а домашнє струшування не гарантує повного змішування.