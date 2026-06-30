Навіщо і як пасинкувати перець, чи видаляти коронну квітку та як підживлювати рослину в цей період

Коронна квітка на перцю

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Щоб отримати щедрий урожай великих та соковитих плодів, замало просто регулярно поливати рослини. В період бутонізації та цвітіння солодкий перець потребує догляду, для гарного врожаю, стверджують експерти, потрібне пасинкування та своєчасне підживлення рослин поживними речовинами.

Навіщо і як пасинкувати перець

Багато городників-початківців сумніваються, чи потрібно взагалі втручатися в ріст рослини. Тут усе залежить від сорту. Деякі низькорослі солодкі перці не потребують пасинкування, оскільки бічні пагони в їхній нижній частині практично не утворюються, а на основних гілках зав’язується не більше десяти плодів. Проте, якщо ви вирощуєте високорослі, пишні сорти, без пасинкування не обійтися. Без цієї процедури кущ витрачатиме всі сили на нарощування зеленої маси, а самі плоди просто не встигнуть дозріти до настання холодів.

Видалення коронної квітки

Суперечки навколо видалення першої, так званої коронної (або королівської) квітки тривають роками. Проте більшість досвідчених огородників сходяться на думці — її потрібно обов’язково видаляти.

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Коронна квітка утворюється в найпершому, головному розгалуженні стебла. Якщо її залишити, сформований із неї перший плід забиратиме на себе всі поживні речовини, що йдуть від кореня. Це суттєво загальмує розвиток самого куща, утворення нових бічних пагонів та наступних зав’язей. Тому, як би не було шкода, першу квітку в розвилці слід акуратно видалити.

Як правильно пасинкувати перець

Оглянувши скелет рослини, можна помітити, що головне стебло згодом розгалужується на два або три основні пагони. Усе, що росте нижче цього першого розгалуження, підлягає видаленню. Усі бічні відростки, які з’являються в пазухах між листком і стеблом, необхідно регулярно вирізати. Нижні листки також потрібно поступово прибирати, щоб перенаправити живлення до верхньої частини куща, де формується врожай.

Не варто зрізати все листя одночасно, щоб не створити для рослини сильний стрес. Краще видаляти по два листочки на день. Для роботи використовуйте заздалегідь продезінфіковані ножиці, залишаючи невеликий пеньок завдовжки 1–1,5 мм. Це захистить головне стовбур від випадкового потрапляння інфекції.

Після видалення нижнього листя земля під кущами сильніше прогріватиметься сонячними променями. Оскільки перець має мичкувату кореневу систему, яка розташована близько до поверхні і дуже любить вологу, грядку після процедури обов’язово потрібно замульчувати. Мульча захистить коріння від перегріву та затримає випаровування води.

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Квіти другого порядку: що з ними робити

Коли головне стебло розділилося, а нові скелетні гілки пішли в ріст, на них з часом знову утворюються подібні розвилки у формі рогаток. У центрі цих нових розгалужень з’являються наступні бутони, які називають квітами другого порядку. Тут уже діє зовсім інше правило, ніж із першою коронною квіткою, і поспішати з їх видаленням не варто.

Один дорослий і здоровий кущ солодкого перцю здатний повноцінно виростити та забезпечити всіма поживними речовинами близько 20 плодів. На цьому етапі необхідно уважно оглянути рослину та оцінити її загальний стан. Якщо кущ виглядає слабким, а зав’язей на ньому вже утворилося занадто багато, то нові свіжі бутони краще акуратно видалити, оскільки рослина просто не впорається з таким великим навантаженням і плоди виростуть дрібними. Якщо ж рослина потужна, зелена і розвивається добре, а майбутніх перчиків на ній поки що небагато, то ці квіти другого порядку потрібно обов’язково залишати, адже саме вони сформують ваш основний багатий урожай.

Підживлення перцю в період бутонізації та цвітіння

З початком бутонізації та цвітіння потреби перцю змінюються. Тепер рослині вкрай необхідні калій, кальцій та фосфор.

Найпростіший і дуже ефективний спосіб забезпечити перець необхідними макро- та мікроелементами в цей період — сухе підживлення попелом. Його просто насипають безпосередньо під корінь кожної рослини.

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Через тиждень після внесення попелу можна підтримати рослини рідким зеленим добривом. Для цього використовують настій кропиви або суміш різних трав. У період цвітіння ідеально, якщо основу такого різнотрав’я складатиме кульбаба — речовини, що містяться в ній, чудово стимулюють процеси бутонізації.

Експрес-метод підживлення перцю в період бутонізації

Для потужної стимуляції росту пагонів, зміцнення кореневої системи та активного цвітіння чудово підходить дріжджове підживлення з травами. Якщо у вас немає часу на тривале приготування класичних настоїв, скористайтеся простим і швидким рецептом.

Для цього візьміть відро місткістю 10 літрів і щільно натрамбуйте його подрібненим різнотрав’ям (кульбаба, кропива тощо). Залийте траву дуже гарячою водою. Під дією холодної зелені вода швидко стане приємно теплою. Додайте у відро 1 чайну ложку звичайних сухих дріжджів. Залиште суміш бродити приблизно на півтори доби (наприклад, з ранку одного дня до вечора наступного).

Перед використанням отриманий концентрат необхідно процідити. Розводьте його з теплою водою у пропорції 1:1 (на 5 літрів настою додають 5 літрів води) і поливайте перець під корінь з розрахунку 0,5 літра на один кущ. Таке підживлення поєднує в собі величезну кількість поживних речовин від трав та стимулюючу силу дріжджів. До речі, цей засіб показує чудові результати і при догляді за баклажанами.

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