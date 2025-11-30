Навіщо кішка хапає свого господаря лапками, не випускаючи кігтів: що вона хоче сказати

Багато власників котів помічають однакове, але загадкове поведінкове явище: кішка раптом обіймає руку чи ногу лапками, м’яко притягує до себе, але не випускає кігтів. Незрозумілий жест насправді має кілька важливих значень, які допоможуть краще зрозуміти свого пухнастика та посилити з ним емоційний зв’язок.

Вона демонструє свою прихильність. Коли кішка обіймає вас лапками, не дряпаючи, — це один із найтепліших котячих жестів. Так тварина показує, що довіряє вам та почувається у безпеці. Це своєрідні «котячі обійми».

Намагання привернути вашу увагу. Інколи кішка притягує лапками руку або одяг, коли хоче гри чи просто вашого погляду. Це її м’який спосіб сказати: «Гей, я тут, не ігноруй мене!»

Залишення власного запаху. На подушечках лап тварини є пахучі залози. М’яко торкаючись вас, кішка позначає свій «домашній об’єкт» і підсилює відчуття спокою. Це жест територіальної любові, а не власності.

Інстинктивний жест із дитинства. Кошенята мнуть лапками живіт мами-кішки, щоб отримати молоко. У дорослому віці цей рух залишається знаком емоційної близькості та комфорту. Якщо кішка притискає вас лапками — ви для неї той, з ким тепло й добре.