Навіщо кішка хапає свого господаря лапками, не випускаючи кігтів: що вона хоче сказати

Які почуття та потреби таким чином передає тварина, і як правильно реагувати на цей жест.

Віра Хмельницька
Чому кішка хапає вас лапками

Чому кішка хапає вас лапками / © Credits

Багато власників котів помічають однакове, але загадкове поведінкове явище: кішка раптом обіймає руку чи ногу лапками, м’яко притягує до себе, але не випускає кігтів. Незрозумілий жест насправді має кілька важливих значень, які допоможуть краще зрозуміти свого пухнастика та посилити з ним емоційний зв’язок.

Чому кішка хапає господаря лапками, не випускаючи кігтів: головні причини

  1. Вона демонструє свою прихильність. Коли кішка обіймає вас лапками, не дряпаючи, — це один із найтепліших котячих жестів. Так тварина показує, що довіряє вам та почувається у безпеці. Це своєрідні «котячі обійми».

  2. Намагання привернути вашу увагу. Інколи кішка притягує лапками руку або одяг, коли хоче гри чи просто вашого погляду. Це її м’який спосіб сказати: «Гей, я тут, не ігноруй мене!»

  3. Залишення власного запаху. На подушечках лап тварини є пахучі залози. М’яко торкаючись вас, кішка позначає свій «домашній об’єкт» і підсилює відчуття спокою. Це жест територіальної любові, а не власності.

  4. Інстинктивний жест із дитинства. Кошенята мнуть лапками живіт мами-кішки, щоб отримати молоко. У дорослому віці цей рух залишається знаком емоційної близькості та комфорту. Якщо кішка притискає вас лапками — ви для неї той, з ким тепло й добре.

  5. Прохання не припиняти дію, яка їй подобається. Якщо під час поглажування кішка раптом обхоплює руку лапками — це її спосіб сказати: «Продовжуй, мені це подобається!»

Як правильно реагувати на обійми кішки

  • Дозвольте кішці проявляти ніжність, якщо вам це комфортно.

  • Не тягніть руку різко — це може налякати тварину.

  • Якщо поведінка нав’язлива, плавно перемкніть кота на іграшку.

