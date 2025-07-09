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Навіщо кішки несуть вбитих тварин додому: що це — вияв поваги до господаря чи спроба нагодувати
Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, чому пухнастий улюбленець постійно приносить вам впольованих гризунів або птахів?
Часто, коли кіт чи кішка самостійно гуляють на вулиці, вони можуть приносити своїм господарям впольованих гризунів, птахів, плазунів. Чому ж коти не з’їдають здобич, а приносять її як “подарунок”.
Експерти виділяють кілька можливих причин цьому явищу.
Кішка хоче вас нагодувати
Директорка Нью-Йоркської ветеринарної клініки Pure Paws, докторка Стефані Ліфф пояснює, що домашні коти все ж залишаються хижаками десь в глибині душі. Навіть довготривалий період одомашнення не заглушив основного інстинкту цих тварин — полювання.
Однак, коли мова йде саме про “подарунки” у вигляді мертвих тварин, птахів, плазунів, то тут також підключається материнський інстинкт. Еколог з Університету Париж-Сакле Емануель Бодрі вважає, що коти бачать у своїх господарях безпомічних дитинчат, яких потрібно нагодувати. А ще так вони показують нам, як “малечі”, приклад, як добувати харчі правильно.
Вони показують, що в безпеці
Кішка ніколи не принесе їжу в місце, де вона не відчуває себе в безпеці. Адже ці тварини можуть спокійно їсти лише там, де немає жодних загроз. Тому, якщо кіт приніс додому здобич, можете не хвилюватися — з вами він відчуває себе в безпеці. Тут його ніхто не потривожить і він зможе з’їсти те, що вполював.
Пам’ятайте, що такі “подарунки” не завжди безпечні
Звичайно, коли кішка приносить вам свою здобич, вона показує свою довіру. Однак, ветеринари все ж радять обмежувати можливості полювання свого улюбленця. Гризуни і птахи можуть принести у вашу оселю цілу низку різноманітних захворювань. Тож не слід піддавати зайвого ризику пухнастика і інших членів родини.