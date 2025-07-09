Навіщо кішки несуть вбитих тварин додому / © unsplash.com

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Часто, коли кіт чи кішка самостійно гуляють на вулиці, вони можуть приносити своїм господарям впольованих гризунів, птахів, плазунів. Чому ж коти не з’їдають здобич, а приносять її як “подарунок”.

Експерти виділяють кілька можливих причин цьому явищу.

Кішка хоче вас нагодувати

Директорка Нью-Йоркської ветеринарної клініки Pure Paws, докторка Стефані Ліфф пояснює, що домашні коти все ж залишаються хижаками десь в глибині душі. Навіть довготривалий період одомашнення не заглушив основного інстинкту цих тварин — полювання.

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Однак, коли мова йде саме про “подарунки” у вигляді мертвих тварин, птахів, плазунів, то тут також підключається материнський інстинкт. Еколог з Університету Париж-Сакле Емануель Бодрі вважає, що коти бачать у своїх господарях безпомічних дитинчат, яких потрібно нагодувати. А ще так вони показують нам, як “малечі”, приклад, як добувати харчі правильно.

Вони показують, що в безпеці

Кішка ніколи не принесе їжу в місце, де вона не відчуває себе в безпеці. Адже ці тварини можуть спокійно їсти лише там, де немає жодних загроз. Тому, якщо кіт приніс додому здобич, можете не хвилюватися — з вами він відчуває себе в безпеці. Тут його ніхто не потривожить і він зможе з’їсти те, що вполював.

Пам’ятайте, що такі “подарунки” не завжди безпечні

Звичайно, коли кішка приносить вам свою здобич, вона показує свою довіру. Однак, ветеринари все ж радять обмежувати можливості полювання свого улюбленця. Гризуни і птахи можуть принести у вашу оселю цілу низку різноманітних захворювань. Тож не слід піддавати зайвого ризику пухнастика і інших членів родини.