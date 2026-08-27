Навіщо класти кухонну губку до пралки: цей трюк вбереже машину від поломки

Навіщо класти кухонну губку до пралки / © Фото з відкритих джерел

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Звичайна кухонна губка може стати несподіваним помічником під час прання. Її кладуть безпосередньо в барабан пральної машини разом із речами, щоб зібрати волосся, шерсть домашніх тварин і дрібний ворс, які під час циклу відокремлюються від тканини. Такий простий лайфгак особливо сподобається власникам котів і собак.

Як губка допомагає під час прання

Пориста поверхня губки здатна утримувати частину дрібних волокон, шерсті та волосся. Під час обертання барабана вона постійно контактує з одягом, тому частина сміття прилипає до неї, а не залишається на тканині.

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Це особливо помітно під час прання темного одягу, постільної білизни, пледів і речей, на яких накопичується шерсть тварин. Після завершення циклу губку можна просто дістати та очистити.

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Чому це може бути корисно для пральної машини

Волосся, шерсть і ворс не зникають під час прання — частина з них потрапляє у зливну систему та фільтр. Губка може зібрати певну кількість такого сміття ще в барабані, однак вважати її повноцінним захистом від засмічення не варто. Штатний фільтр пральної машини все одно потрібно регулярно очищати.

Для лайфгаку краще брати нову чисту губку без залишків мийного засобу. Особливо важливо, щоб вона не мала металевих елементів. Після прання її потрібно перевірити: якщо губка почала руйнуватися, її слід замінити.

Водночас не варто класти губку в барабан під час кожного прання. Це радше додатковий побутовий трюк для речей, на яких багато шерсті або ворсу, а не обов’язкова процедура.

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