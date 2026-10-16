Навіщо класти туалетний папір у холодильник: цей незвичний трюк вас здивує

Навіщо класти туалетний папір у холодильник / © pexels.com

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В Food Republic розповіли, як пояснюють дію цього методу, як правильно його застосовувати та чим можна замінити папір.

Чому туалетний папір кладуть у холодильник

Головна причина — бажання усунути стійкий запах, який з’являється через зіпсовані продукти, залишки їжі та змішування ароматів різних страв. У закритому холодильнику сторонні запахи можуть довго зберігатися, особливо якщо всередині є продукти, які почали псуватися.

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Прихильники лайфгаку вважають, що туалетний папір допомагає впоратися з цією проблемою завдяки своїй пористій структурі. Папір добре вбирає вологу, тому його пропонують використовувати як додатковий засіб для зменшення сирості, яка може сприяти появі затхлого запаху.

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Водночас можливості такого методу обмежені. Туалетний папір не усуває джерело неприємного запаху, не очищає холодильник від бактерій і не замінює регулярного прибирання. Переконливих наукових доказів того, що звичайний рулон ефективно нейтралізує запахи в холодильнику, недостатньо.

Як правильно використовувати туалетний папір у холодильнику

Якщо ви хочете випробувати цей побутовий трюк, дотримуйтеся кількох простих правил:

Беріть лише новий рулон. Використаний папір не можна класти поруч із продуктами через ризик забруднення. Залишайте папір у чистій і сухій упаковці або на чистій підставці. Так він менше контактуватиме з поверхнями та випадковими забрудненнями. Розміщуйте рулон так, щоб він не заважав зберіганню їжі. Папір не повинен торкатися сирого м’яса, риби, рідин або відкритих продуктів. Стежте за його станом. Якщо папір став вологим, забруднився або набув стороннього запаху, його слід одразу викинути.

У матеріалі Food Republic радять замінювати рулон приблизно кожні два тижні. Однак цей інтервал не варто сприймати як науково встановлений стандарт: за підвищеної вологості папір може потребувати заміни значно раніше.

Чим замінити туалетний папір, щоб прибрати запах у холодильнику

Є й інші способи підтримувати свіжість у холодильнику. Деякі з них практичніші за рулон паперу та не займають стільки місця.

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Харчова сода

Харчову соду часто використовують для зменшення сторонніх запахів у холодильнику. Її можна насипати в невелику відкриту ємність і поставити на полицю подалі від продуктів, щоб порошок не розсипався. Соду потрібно періодично замінювати, а сам холодильник — очищати від залишків їжі.

Активоване вугілля

Активоване вугілля має пористу структуру та здатне адсорбувати певні речовини, що спричиняють запахи. Для холодильника зручно використовувати спеціальні поглиначі запаху на його основі. Деякі багаторазові вироби можна відновлювати відповідно до інструкції виробника.

Кавова гуща

Кавову гущу також радять застосовувати як домашній поглинач запахів. Проте волога гуща може запліснявіти, тому перед використанням її потрібно повністю висушити. Навіть після цього такий спосіб не гарантує усунення стійких запахів.

Регулярне очищення холодильника

Найважливіше — знайти причину появи неприємного запаху. Перевірте терміни придатності продуктів, викиньте зіпсовану їжу, вимийте полиці та шухляди, очистьте ущільнювачі дверцят і перевірте, чи немає залишків рідини. Продукти з різкими ароматами зберігайте в герметичних контейнерах.

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Чи варто класти туалетний папір у холодильник

Цей лайфгак може здаватися простим і дешевим способом боротися із затхлим запахом. Проте його ефективність не доведена належними дослідженнями, а поглинання вологи не означає автоматичного усунення всіх запахів.

Якщо в холодильнику неприємно пахне, почніть із прибирання та перевірки продуктів. Для додаткового контролю запахів краще скористатися харчовою содою або спеціальним поглиначем на основі активованого вугілля. Туалетний папір можна розглядати лише як експериментальний побутовий прийом, а не як повноцінну заміну цим методам.

FAQ

Навіщо класти туалетний папір у холодильник?

Туалетний папір кладуть у холодильник, сподіваючись, що він вбиратиме надлишкову вологу та допомагатиме зменшувати неприємні запахи. Однак надійних наукових доказів ефективності цього способу недостатньо, тому він не замінює очищення холодильника.

Як прибрати неприємний запах із холодильника в домашніх умовах?

Спочатку потрібно знайти й викинути зіпсовані продукти, вимити полиці та шухляди й перевірити ущільнювачі дверцят. Для додаткового поглинання запахів можна поставити в холодильник відкриту ємність із харчовою содою або скористатися спеціальним поглиначем на основі активованого вугілля.

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