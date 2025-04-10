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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Навіщо кмітливі господині запасаються найдешевшим милом: про це мало хто знає

Ми звикли думати, що мило — це засіб, яким миють руки, та воно може стати прекрасним помічником для вирішення багатьох побутових проблем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як використовувати мило у побуті

Як використовувати мило у побуті / © www.freepik.com/free-photo

Виявляється, звичайний шматок мила може стати надійним помічником у господарстві, якщо знати, як його правильно застосовувати. Розповідаємо, як можна використати звичайне копійчане мило у господарстві.

Як використовувати звичайне дешеве мило у побуті: про це майже ніхто не знає

  • Спосіб №1. Якщо на сумці чи куртці раптом почала заїдати блискавка, цю проблему досить просто вирішити за допомогою звичайного бруска мила. Візьміть мило й натріть ним зубчики блискавки, вона працюватиме знову, як нова.

  • Спосіб №2. Звичайне туалетне мило може стати чудовим помічником для прибирання. Забудьте про дорогу хімію, просто намильте губку звичайним господарським чи туалетним милом і приступайте до роботи. Воно прекрасно відмиває будь-які поверхні, особливо жирні плями на кухні. Такий дешевий та екологічний засіб допоможе підтримувати чистоту та свіжість у вашій оселі.

  • Спосіб №3. Якщо раптом почали скрипіти двері, з цією проблемою легко впорається брусок мила. Просто нанесіть трохи мила на петлі та ретельно протріть їх. Це набагато безпечніше, ніж використовувати рослинну олію, яка припадає пилом і з часом це може призвести до ще більшого скрипу.

  • Спосіб №4. Найпростіше туалетне мило можна використовувати як ароматизатор для шаф. Просто візьміть шматочок мила з улюбленим запахом і покладіть на полицю в шафу чи в комод. Мило надаватиме вашим речам приємного аромату.

  • Спосіб №5. Антибактеріальне та господарське мило також можна використовувати як засіб від плісняви. Якщо раптом з’явилася цвіль, і спеціальні засоби не допомагають її позбутися, проблему вирішить мило. Добре намильте губку, потріть уражене пліснявою місце і зачекайте 10-15 хвилин, потім ретельно змийте водою. Якщо грибка з першого разу не вдалося позбутися, повторіть процедуру знову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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