Навіщо кидати сірники у воду під час варіння яєць: кулінарна хитрість досвідчених господинь

Навіщо класти сірники у каструлю під час варіння яєць / © pixabay.com

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Якщо хочете, щоб яйця не лускалися під час варіння, а білок не витікав назовні, варто звернути увагу на простий, але ефективний метод, яким давно користуються кмітливі господині. Окрім того, після такого способу приготування яйця дуже легко чистимуться, шкаралупа злітатиме сама.

Як працює метод варіння яєць із сірниками

Спочатку покладіть яйця в каструлю та залийте холодною водою, поставте на плиту й доведіть до кипіння. Коли вода закипить, киньте до каструлі 5–6 звичайних зубочисток чи сірників без головок.

Варіть яйця з сірниками близько 10 хвилин. Деревина у воді діє як абсорбент і частково нейтралізує мікротріщини у шкаралупі, запобігаючи витіканню білка. Таким чином, цей досить простий, але геніальний трюк допоможе зварити яйця ідеальними на вигляд і смак.

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