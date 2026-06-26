Навіщо людей закликають виносити влітку подушки та ковдри на вулицю: пояснення експертів

Навіщо виносити подушки на вулицю / © www.freepik.com/free-photo

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Улітку фахівці з гігієни та побуту часто радять виносити подушки, ковдри та інший постільний текстиль на свіже повітря. На перший погляд це може здатися незвичною порадою, однак вона має цілком практичне пояснення, пов’язане з чистотою, здоров’ям і якістю сну. Регулярне провітрювання постільних речей допомагає зменшити кількість мікроорганізмів, неприємних запахів і пилу, які накопичуються навіть у найчистішому домі.

Чому подушки та ковдри радять виносити надвір

Головна причина такої поради — боротьба з вологістю та пиловими кліщами, які активно розмножуються в теплому та вологому середовищі. Усередині подушок і ковдр з часом накопичується не лише пил, а й частинки шкіри та волога, що створює сприятливі умови для їхнього розвитку.

Під дією свіжого повітря та сонячного світла відбувається природне висушування наповнювача. Ультрафіолет частково пригнічує мікроорганізми, а циркуляція повітря допомагає позбутися затхлого запаху, який часто з’являється після тривалого використання постільних речей.

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Як правильно освіжати постіль на вулиці

Щоб отримати максимальний ефект, важливо враховувати кілька простих правил. Подушки та ковдри краще виносити у суху сонячну погоду, коли немає високої вологості. Речі варто рівномірно розкласти або розвісити, щоб повітря могло вільно проходити через наповнювач.

Тривале перебування на сонці не завжди корисне для деяких матеріалів, тому оптимальним варіантом вважається кілька годин провітрювання з періодичним перевертанням виробів. Такий підхід дозволяє освіжити текстиль без прання.

Яку користь дає регулярне провітрювання

Систематичне винесення подушок і ковдр на свіже повітря допомагає підтримувати більш здорові умови для сну. Зменшується кількість пилу, зникає неприємний запах, а сам текстиль стає більш сухим і приємним у використанні.

Крім того, це простий спосіб подовжити термін служби постільних речей, адже знижується накопичення вологи, яка з часом псує наповнювач і може сприяти появі неприємних мікроорганізмів.

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