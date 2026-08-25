Як правильно мити підлогу солоною водою / © www.freepik.com/free-photo

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Поріг у народних традиціях завжди мав особливе значення. Його сприймали як умовну межу між домом і зовнішнім світом, тому саме з ним пов’язували чимало прикмет та обрядів. Одним із таких звичаїв було миття порога солоною водою. Сіль у різних культурах вважалася символом чистоти, захисту та добробуту, а солону воду використовували під час домашнього прибирання та символічного очищення оселі.

Навіщо мити поріг дому сіллю

Щоб захистити дім від негативу. За повір’ями, солона вода допомагає символічно очистити поріг від усього небажаного, що могло прийти до оселі з вулиці. Щоб уникнути сварок. Вважалося, що регулярне очищення порогу допомагає зберігати спокійну атмосферу в родині та не впускати в дім чужі конфлікти. Для захисту від заздрості. Сіль традиційно наділяли захисними властивостями. Тому нею намагалися створити своєрідний символічний бар’єр від недобрих намірів та заздрощів. Щоб залучити добробут. У народних уявленнях чистий поріг був пов’язаний із порядком у домі та достатком. Вважалося, що очищення входу допомагає звільнити місце для позитивних змін. Після неприємного гостя. Наші предки могли мити підлогу та поріг солоною водою після візиту людини, яка залишила неприємне враження. Такий ритуал мав символічно «змити» негатив після зустрічі. Після хвороби. Існувало повір’я, що солоною водою варто помити поверхні після хвороби когось із членів родини, щоб очистити оселю та почати новий період. Для відчуття спокою та захищеності. Сьогодні такий ритуал можна сприймати не як магічний захист, а як символічну домашню традицію. Подібні дії допомагають людині відчути порядок, завершити неприємний етап і налаштуватися на позитивні зміни.

Як помити поріг солоною водою

Для цього достатньо розчинити невелику кількість звичайної солі у воді та протерти чистою ганчіркою поріг і прилеглу поверхню. Після цього поверхню, якщо матеріал цього потребує, варто протерти чистою водою.

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