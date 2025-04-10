ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Навіщо мити вікна перед Великоднем і як зробити це на щастя та достаток

Ці прості дії, сповнені символіки та турботи, допомагають не лише зробити оселю чистішою, а й залучити добробут, мир і злагоду на увесь рік.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Навіщо мити вікна перед Великоднем

Навіщо мити вікна перед Великоднем. / © pixabay.com

Перед Великоднем у багатьох українських родинах розпочинається генеральне прибирання. І одне з головних завдань — вимити вікна. Здавалося б, проста справа, але наші предки надавали їй особливого значення.

Чому перед Великоднем прийнято мити вікна, розповідає ТСН.ua.

Вікна — не просто скло, а символ енергії дому

Здавна вікна вважали “очима” житла. Вони впускають у дім світло, тепло і… удачу. Саме тому їхня чистота має не лише естетичне, а й символічне значення. Вважалося, що брудні вікна затримують позитивну енергію, тоді як чисті — відкривають шлях добробуту, злагоді та щастю.

Весняне миття вікон не просто звичка — це обряд очищення. І робити його найкраще напередодні Великодня.

Коли мити вікна перед святом: сприятливі й заборонені дні

Найкращий момент для миття вікон навесні — Чистий четвер. Цей день традиційно присвячений очищенню: як душі, так і дому. Також дозволено мити вікна в понеділок перед святом. А от у Страсну п’ятницю цього робити не варто — в народі це вважалося великою прикметою на негаразди.

Під час миття — уявляйте, як змиваєте негаразди

У народі вірили: разом із пилом і плямами з вікон іде все погане. А сонячне світло, що проходить крізь чисте скло, наповнює оселю спокоєм, здоров’ям і достатком. Тому в процесі миття скла варто думати про добре, уявляти, як із дому йдуть тривоги, а замість них заходять світло й гармонія.

Що не можна робити під час миття вікон: прикмети та перестороги

  • Не прибирайте з відкритими вікнами — це може призвести до сварок у родині.

  • Не мийте вікна після заходу сонця — щастя може “вимитися” з дому.

  • Не варто братись до цієї справи під час дощу — це вважається прикметою на біди.

  • Жінкам у положенні краще утриматись від миття вікон, аби не нашкодити собі та дитині.

Як залучити багатство під час миття вікон

Наші предки використовували особливі ритуали, щоб підсилити магію прибирання:

  • Червона тканина. Використовуйте нову ганчірку з червоної матерії — цей колір символізує достаток і захист. Старі речі — під забороною.

  • Аромат кориці. Додайте трохи кориці у воду — її запах приваблює гроші й гармонізує простір.

  • Монетки у воді. Перед миттям настояти воду на золотистих монетах або ювелірному золоті. Після процедури монетки залиште на підвіконні — вони стануть вашим фінансовим талісманом. А воду обережно вилити під дерево поруч із будинком.

Ці прості дії, сповнені символіки та турботи, допомагають не лише зробити оселю чистішою, а й залучити добробут, мир і злагоду на увесь рік.

Раніше економіст розповів, чи здорожчають яйця перед Великоднем.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie