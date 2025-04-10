Навіщо мити вікна перед Великоднем і як зробити це на щастя та достаток

Навіщо мити вікна перед Великоднем. / © pixabay.com

Реклама

Перед Великоднем у багатьох українських родинах розпочинається генеральне прибирання. І одне з головних завдань — вимити вікна. Здавалося б, проста справа, але наші предки надавали їй особливого значення.

Чому перед Великоднем прийнято мити вікна, розповідає ТСН.ua.

Вікна — не просто скло, а символ енергії дому

Реклама

Здавна вікна вважали “очима” житла. Вони впускають у дім світло, тепло і… удачу. Саме тому їхня чистота має не лише естетичне, а й символічне значення. Вважалося, що брудні вікна затримують позитивну енергію, тоді як чисті — відкривають шлях добробуту, злагоді та щастю.

Весняне миття вікон не просто звичка — це обряд очищення. І робити його найкраще напередодні Великодня.

Коли мити вікна перед святом: сприятливі й заборонені дні

Найкращий момент для миття вікон навесні — Чистий четвер. Цей день традиційно присвячений очищенню: як душі, так і дому. Також дозволено мити вікна в понеділок перед святом. А от у Страсну п’ятницю цього робити не варто — в народі це вважалося великою прикметою на негаразди.

Під час миття — уявляйте, як змиваєте негаразди

У народі вірили: разом із пилом і плямами з вікон іде все погане. А сонячне світло, що проходить крізь чисте скло, наповнює оселю спокоєм, здоров’ям і достатком. Тому в процесі миття скла варто думати про добре, уявляти, як із дому йдуть тривоги, а замість них заходять світло й гармонія.

Що не можна робити під час миття вікон: прикмети та перестороги

Не прибирайте з відкритими вікнами — це може призвести до сварок у родині.

Не мийте вікна після заходу сонця — щастя може “вимитися” з дому.

Не варто братись до цієї справи під час дощу — це вважається прикметою на біди.

Жінкам у положенні краще утриматись від миття вікон, аби не нашкодити собі та дитині.

Як залучити багатство під час миття вікон

Наші предки використовували особливі ритуали, щоб підсилити магію прибирання:

Червона тканина. Використовуйте нову ганчірку з червоної матерії — цей колір символізує достаток і захист. Старі речі — під забороною.

Аромат кориці. Додайте трохи кориці у воду — її запах приваблює гроші й гармонізує простір.

Монетки у воді. Перед миттям настояти воду на золотистих монетах або ювелірному золоті. Після процедури монетки залиште на підвіконні — вони стануть вашим фінансовим талісманом. А воду обережно вилити під дерево поруч із будинком.

Ці прості дії, сповнені символіки та турботи, допомагають не лише зробити оселю чистішою, а й залучити добробут, мир і злагоду на увесь рік.

Раніше економіст розповів, чи здорожчають яйця перед Великоднем.