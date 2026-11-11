Навіщо на кросівках роблять додаткові отвори для шнурків: як ними правильно користуватися

Навіщо на кросівках додаткові отвори

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Як розповідають фахівці, додаткові отвори передбачені для спеціального способу шнурування, який називають heel lock — «фіксація п’яти», або «петля бігуна».

Де розташовані додаткові отвори та навіщо вони потрібні

Якщо уважно подивитися на верхню частину кросівка, біля щиколотки можна побачити ще по одному отвору з кожного боку шнурівки. Зазвичай вони розташовані трохи вище або збоку від останніх отворів, через які проходять шнурки.

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Їх використовують для того, щоб верхня частина взуття щільніше охоплювала стопу й утримувала п’яту на місці.

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Річ у тім, що під час ходьби або бігу п’ята може трохи підніматися всередині кросівка. Якщо це відбувається постійно, шкіра треться об задню частину взуття, що може призвести до подразнення та появи мозолів.

Додаткові отвори дозволяють зашнурувати кросівки так, щоб зменшити це ковзання. Вони також можуть допомогти, якщо під час руху стопа зміщується вперед, а пальці впираються в носок взуття.

Як правильно використовувати додаткові отвори на кросівках

Щоб скористатися цими отворами, потрібно зробити зі шнурків дві невеликі петлі. Саме вони допомагають краще зафіксувати взуття.

Зашнуруйте кросівки звичайним способом, але залиште додаткові верхні отвори вільними. Зробіть першу петлю. Візьміть шнурок з одного боку й протягніть його через додатковий отвір на цьому ж боці. Не витягуйте шнурок повністю — залиште невелику петлю. Зробіть таку саму петлю з іншого боку. У результаті біля верхнього краю кросівка утворяться дві петлі — ліва та права. Перехрестіть кінці шнурків. Правий шнурок протягніть через ліву петлю, а лівий — через праву. Затягніть шнурки. Потягніть їхні кінці вниз і трохи в сторони. Петлі затягнуться, а верхня частина кросівка щільніше охопить ногу. Зав’яжіть звичайний бантик. Перевірте, чи добре тримається п’ята та чи не тисне взуття.

Як використовувати додаткові отвори

Завдяки такому шнуруванню п’ята менше рухається всередині кросівка. При цьому не потрібно сильно затягувати всі шнурки по довжині стопи.

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Кому може бути корисним таке шнурування

Насамперед цей спосіб стане в пригоді людям, які займаються бігом, багато ходять пішки або вирушають у тривалі походи.

Спробувати його варто, якщо п’ята вислизає з кросівка, взуття натирає ззаду або стопа помітно рухається всередині під час ходьби.

Водночас важливо не перестаратися із затягуванням. Шнурки повинні надійно утримувати ногу, але не спричиняти болю, оніміння чи сильного тиску.

Також слід пам’ятати, що додаткове шнурування не замінить правильно підібраного взуття. Якщо кросівки надто великі або тісні, цей спосіб не усуне всіх проблем.

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Чи обов’язково використовувати додаткові отвори? Ні. Якщо кросівки добре сидять на нозі, не натирають і п’ята не ковзає під час руху, додаткові отвори можна залишати порожніми. Вони потрібні насамперед для того, щоб за необхідності відрегулювати посадку взуття та зробити його зручнішим.

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