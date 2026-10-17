Навіщо на прасці є спеціальна виїмка: секрет, який допоможе не зіпсувати одяг

Корисні поради для прасування / © pexels.com

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Як пояснюють фахівці з догляду за одягом, ця конструктивна особливість дає змогу розгладжувати тканину навколо ґудзиків, не притискаючи їх безпосередньо гарячою поверхнею. Завдяки цьому прасувати сорочки стає зручніше, а ризик пошкодити пластикову фурнітуру зменшується.

Навіщо на прасці зробили спеціальну виїмку

Якщо уважно оглянути підошву праски, можна помітити жолобок або заглиблення біля її краю. На перший погляд здається, що це лише елемент дизайну. Насправді він має практичне призначення — допомагає маневрувати навколо ґудзиків під час прасування.

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Коли ви прасуєте сорочку, ґудзики виступають над поверхнею тканини. Якщо провести праскою безпосередньо по них, пластикова фурнітура може деформуватися від високої температури, а на делікатних матеріалах іноді залишаються небажані сліди.

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Спеціальна виїмка дає змогу підвести край підошви ближче до ґудзика й розгладити тканину навколо нього. Так можна охайно випрасувати планку сорочки, не притискаючи ґудзики гарячою поверхнею. Саме для цього й передбачена ця малопомітна деталь.

Як правильно прасувати сорочку, щоб не пошкодити ґудзики

Як правильно прасувати сорочку, щоб не пошкодити ґудзики / © ТСН

Щоб сорочка мала охайний вигляд, а ґудзики залишалися цілими, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:

Перевірте ярлик на одязі. Перед прасуванням з’ясуйте, яку температуру витримує тканина. Для бавовни, льону та синтетики потрібні різні налаштування. Почніть із коміра й манжетів. Розгладжуйте тканину поступово, не затримуючи праску надовго на одній ділянці. Прасуйте планку з ґудзиками обережно. Розташуйте сорочку так, щоб ґудзики не опинилися безпосередньо під підошвою. Використовуйте виїмку на прасці, щоб розгладити тканину між ними та навколо них. Не притискайте фурнітуру гарячою підошвою. Навіть якщо ґудзики здаються міцними, тривалий контакт із високою температурою може їх пошкодити. Дайте сорочці охолонути. Після прасування повісьте її на вішак, щоб тканина зберегла форму.

Ці правила особливо корисні для класичних офісних сорочок, блузок і речей із пластиковими ґудзиками.

Які ще правила допоможуть прасувати одяг краще

Виїмка для ґудзиків — лише одна з деталей, на які варто звертати увагу. Щоб прасування було безпечним для різних тканин, дотримуйтеся також таких рекомендацій: Не встановлюйте максимальну температуру для всіх речей. Висока температура може пошкодити синтетичні волокна й залишити блискучі сліди на темній тканині. Прасуйте делікатні матеріали через тонку тканину. Це допоможе зменшити ризик появи плям і пошкодження волокон. Не ігноруйте інструкцію виробника праски. Особливості підошви та функції пристрою можуть відрізнятися залежно від моделі. Стежте за чистотою підошви. Залишки волокон і забруднення можуть переноситися на одяг та залишати сліди.

Правильна температура, акуратні рухи й увага до деталей допомагають зберігати одяг у гарному стані та уникати зайвих витрат на ремонт або заміну речей.

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FAQ

Для чого потрібна виїмка на прасці?

Виїмка вздовж краю підошви допомагає прасувати тканину навколо ґудзиків, не притискаючи їх гарячою поверхнею. Це зменшує ризик деформації пластикової фурнітури й полегшує прасування сорочок.

Як правильно прасувати сорочку з ґудзиками?

Спочатку перевірте рекомендовану температуру на ярлику. Розгладжуйте тканину навколо ґудзиків за допомогою краю підошви та спеціальної виїмки, уникаючи прямого контакту гарячої поверхні з фурнітурою. Прасуйте без різких рухів і не затримуйте праску на одному місці.

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