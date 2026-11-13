Навіщо на прищіпках два отвори: про цю маленьку хитрість знають далеко не всі

Прищіпки

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Звичайні прищіпки для білизни є практично в кожному домі. Ми користуємося ними роками, навіть не замислюючись, чому вони мають саме таку форму. Якщо уважно придивитися до конструкції затискача, можна помітити одну цікаву деталь — два отвори різного розміру.

Виявляється, ці заглиблення можуть бути корисними під час сушіння речей. Від того, як саме закріпити прищіпку, залежить, наскільки добре триматиметься одяг тачи залишаться на тканині помітні сліди. Про особливості використання звичайних прищіпок розповідає TheCoolist.

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Для чого потрібні два отвори на прищіпках

Якщо розглянути звичайну дерев’яну або пластикову прищіпку з металевою пружиною, можна побачити два заглиблення між її половинками. Одне з них розташоване ближче до пружини, інше — біля кінців, якими затискають білизну.

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Існує простий спосіб використання цих отворів, який може зробити сушіння одягу зручнішим.

Менше заглиблення, розташоване ближче до пружини, пропонують використовувати для фіксації прищіпки на мотузці або перекладині сушарки. Більше заглиблення водночас може утримувати тканину.

Ідея полягає в тому, щоб мотузка та одяг розміщувалися у різних частинах затискача. Завдяки цьому тканина не так сильно притискатиметься безпосередньо до мотузки.

Такий спосіб може допомогти зменшити заломи на деяких речах, особливо якщо йдеться про тонкі або делікатні матеріали. Водночас важливо враховувати, що конструкції затискачів відрізняються.

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Як сушити одяг, щоб на ньому не залишалися сліди від прищіпок

Навіть якісні прищіпки можуть залишати на одязі вм’ятини. Особливо це помітно на тонких футболках, сорочках і речах із делікатних тканин. Щоб уникнути зайвих заломів, важливо правильно обирати місце кріплення.

Футболки та легкі кофти краще чіпляти за нижній край. Якщо закріплювати їх за плечі, мокра тканина під власною вагою може розтягуватися, а після висихання на ній іноді залишаються виступи.

Штани та джинси можна сушити догори ногами, закріпивши прищіпками за нижні краї штанин. Це допомагає рівномірно розподілити вагу речі.

Спідниці й сукні доцільно фіксувати за пояс або міцні бокові шви, якщо це дозволяє фасон виробу.

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Шкарпетки та спідню білизну можна закріплювати за щільніші краї, зокрема за пояс або резинку, але не варто надмірно натягувати еластичні частини.

Що зробити, щоб одяг швидше висихав і менше м’явся

Важливе значення має не лише спосіб кріплення білизни, а й те, як її розмістити на сушарці. Перед розвішуванням речі бажано добре струсити та розправити. Це допоможе прибрати частину складок, які утворилися під час віджимання у пральній машині.

Не варто розміщувати одяг надто щільно. Між речами має залишатися достатньо простору для циркуляції повітря. Особливо це стосується рушників, джинсів та інших виробів зі щільної тканини.

Темні й кольорові речі краще сушити в затінку, оскільки тривале перебування під прямими сонячними променями може призводити до вицвітання.

Також не варто залишати мокру білизну надовго складеною або зім’ятою. Що швидше її розправити після прання, то менше заломів може залишитися після висихання.

Чому прищіпки не варто постійно залишати на вулиці

Багато людей звикли не знімати прищіпки з мотузки після сушіння білизни. Проте постійний вплив сонця, вологи та перепадів температур може поступово погіршувати їхній стан.

Дерев’яні прищіпки з часом здатні темніти, розтріскуватися і накопичувати забруднення. Через це на світлому одязі іноді можуть залишатися плями.

Пластикові вироби під дією сонячного випромінювання можуть ставати крихкими. Згодом вони гірше витримують навантаження та частіше ламаються.

Металеві пружини також потребують уваги: якщо вони почали іржавіти, користуватися такими затискачами для світлої білизни небажано.

Тому після використання прищіпки краще прибирати в сухе місце. Це допоможе продовжити термін їхньої служби та уникнути небажаних слідів на речах.

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