Навіщо наші предки закопували іржаві цвяхи та підкови біля коренів плодових дерев

Навіщо закопувати іржаві цвяхи у саду / © www.freepik.com/free-photo

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Ще кілька десятиліть тому багато господарів закопували біля яблунь, груш, слив та інших плодових дерев старі іржаві цвяхи, шматки заліза або металеві предмети. Вважалося, що такий простий спосіб допомагає деревам краще рости, рясніше плодоносити та уникати пожовтіння листя. Цей метод і сьогодні викликає чимало суперечок. Одні називають його ефективним, інші — звичайним міфом. Насправді істина знаходиться посередині.

Чому наші предки використовували саме іржаві цвяхи

У минулому спеціальних добрив практично не було, тому люди шукали природні способи покращити стан саду. Вони помітили, що дерева, поруч із якими в землі знаходилися старі металеві предмети, іноді виглядали здоровішими.

Саме тому біля коренів почали закопувати іржаві цвяхи, підкови, шматки дроту або інші залізні вироби, сподіваючись, що вони поступово насичуватимуть ґрунт корисними речовинами.

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Чи справді залізо потрібне плодовим деревам

Залізо є одним із важливих мікроелементів для рослин. Воно бере участь у процесах фотосинтезу, впливає на утворення хлорофілу та підтримує нормальний розвиток листя.

Якщо дереву бракує заліза, може з’явитися хлороз — листя жовтіє, а жилки залишаються зеленими. Рослина слабшає, гірше росте і формує менше плодів.

Чи працює метод із цвяхами

Сучасні агрономи зазначають, що іржаві цвяхи не можуть швидко забезпечити дерево залізом. Метал окиснюється дуже повільно, а елементи, що утворюються, не завжди переходять у форму, яку коренева система здатна легко засвоїти.

Тому розраховувати лише на старовинний спосіб не варто. Якщо рослина дійсно страждає від дефіциту заліза, значно ефективніше використовувати сучасні добрива із хелатним залізом або спеціальні комплексні підживлення.

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Коли дерева особливо потребують заліза

Найчастіше нестача цього мікроелемента виникає на лужних або вапнякових ґрунтах. Саме там навіть достатня кількість заліза може залишатися недоступною для рослин.

Першими ознаками проблеми стають світло-жовте молоде листя, повільне зростання пагонів і слабке плодоношення.

Як правильно допомогти плодовим деревам

Для підтримання здоров’я саду важливо регулярно вносити органічні добрива, компост або перегній, контролювати кислотність ґрунту та своєчасно проводити підживлення мікроелементами.

Якщо з’явилися ознаки хлорозу, краще використовувати препарати із хелатним залізом або комплексні добрива, призначені саме для плодових культур. Вони діють значно швидше та ефективніше, ніж металеві предмети, закопані в землю.

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