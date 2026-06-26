Навіщо німці кладуть під килим фольгу: чи варто українцям повторювати цей трюк

Навіщо німці кладуть під килим фольгу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Багато побутових хитрощів, які набули популярності в різних країнах, з першого погляду здаються дивними. Одним із таких незвичних лайфгаків є використання звичайної алюмінієвої фольги під килимом. У Мережі стверджують, що цей простий спосіб допомагає покращити якість бездротового інтернету вдома. Розповідаємо, чи справді він працює, чи це лише черговий інтернет-міф.

Для чого під килим кладуть фольгу

Прихильники цього методу пояснюють, що алюмінієва фольга здатна частково відбивати електромагнітні хвилі. Якщо розмістити її в певному місці кімнати, вона може змінити напрямок поширення сигналу Wi-Fi, зменшуючи його втрати.

Фактично фольга виконує роль простого відбивача, який перенаправляє частину сигналу туди, де він слабший. Саме тому деякі люди використовують її не лише під килимом, а й за роутером або на стіні поруч із ним.

Реклама

Чи дійсно це допомагає

Фахівці зазначають, що фізичні властивості металу справді дозволяють відбивати радіохвилі. Проте ефективність такого способу залежить від багатьох факторів:

місця розташування роутера;

площі квартири чи будинку;

товщини стін;

кількості меблів;

наявності інших джерел електромагнітних перешкод.

Якщо проблема полягає лише у неправильному напрямку сигналу, невелике покращення справді можливе. Однак чекати, що звичайний шматок фольги значно збільшить швидкість інтернету або замінить професійне обладнання, не варто.

Коли такий лайфгак не допоможе

Фольга не здатна вирішити проблеми, якщо:

роутер застарів;

тариф провайдера має низьку швидкість;

сигнал губиться через дуже товсті бетонні стіни;

до мережі одночасно підключено багато пристроїв.

У таких випадках причину повільного інтернету потрібно усувати іншими способами.

Реклама

Як реально покращити Wi-Fi вдома

Щоб домашня мережа працювала стабільніше, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

встановити роутер ближче до центру квартири;

не ховати його у шафах або за великими меблями;

розміщувати пристрій якомога вище від підлоги;

не ставити поруч із мікрохвильовою піччю, телевізором чи іншою електронікою;

за потреби використовувати сучасний Wi-Fi-підсилювач або Mesh-систему.

Чи варто використовувати цей трюк: що кажуть спеціалісти

Експеримент із фольгою не потребує витрат, тому його можна перевірити самостійно. Якщо розташування кімнат сприятливе, іноді вдається трохи покращити якість сигналу в окремій зоні. Водночас цей спосіб не має науково підтвердженої ефективності як універсальне рішення.

Найкращий результат забезпечує правильне встановлення роутера, використання сучасного обладнання та своєчасне оновлення налаштувань мережі.

Новини партнерів