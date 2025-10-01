Навіщо обмотувати батарею поліетиленовим пакетом: причина зовсім не в теплі

Навіщо одягати пакет на батарею опалення / © unsplash.com

Як повідомляє видання WP, за допомогою цього простого прийому можна ефективно очистити радіатор від пилу. Але одного пакета недостатньо.

Радіатори насправді складно чистити через вузький простір між ними та стіною, а також через безліч дрібних щілин у самій батареї. Руку з ганчіркою туди практично не просунути. Щоб привести їх у порядок, доводиться докладати чимало зусиль.

Щоб прискорити процес, знадобиться лише великий поліетиленовий пакет (наприклад, сміттєвий мішок) та фен. Перед початком батарея повинна бути холодною.

Як очистити радіатор за допомогою фена? Дуже просто. Надягніть пакет на нижню частину батареї, за необхідності зафіксуйте скотчем. Для великих радіаторів можна з’єднати кілька пакетів.

Важливо проштрикнути пакет у кількох місцях голкою — інакше пластик може розплавитися.

Потім увімкніть фен на максимальну потужність і направляйте його зверху вниз, перпендикулярно до батареї. Так пил осідає у пакеті, а не розлітається по кімнаті, запевняють експерти.