ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

Навіщо обмотувати батарею поліетиленовим пакетом: причина зовсім не в теплі

Дехто накидає великий поліетиленовий пакет на свої батареї опалення. Можна подумати, що це робиться заради збереження тепла, але насправді причина зовсім інша. І хоча пакет на батареї виглядає досить дивно, він вирішує одну серйозну проблему.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо одягати пакет на батарею опалення

Навіщо одягати пакет на батарею опалення / © unsplash.com

Як повідомляє видання WP, за допомогою цього простого прийому можна ефективно очистити радіатор від пилу. Але одного пакета недостатньо.

Радіатори насправді складно чистити через вузький простір між ними та стіною, а також через безліч дрібних щілин у самій батареї. Руку з ганчіркою туди практично не просунути. Щоб привести їх у порядок, доводиться докладати чимало зусиль.

Щоб прискорити процес, знадобиться лише великий поліетиленовий пакет (наприклад, сміттєвий мішок) та фен. Перед початком батарея повинна бути холодною.

Як очистити радіатор за допомогою фена? Дуже просто. Надягніть пакет на нижню частину батареї, за необхідності зафіксуйте скотчем. Для великих радіаторів можна з’єднати кілька пакетів.

Важливо проштрикнути пакет у кількох місцях голкою — інакше пластик може розплавитися.

Потім увімкніть фен на максимальну потужність і направляйте його зверху вниз, перпендикулярно до батареї. Так пил осідає у пакеті, а не розлітається по кімнаті, запевняють експерти.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie