Навіщо обприскувати розсаду розведеним молоком

Молоко — корисне добриво для квітів і рослин на городі / © Unsplash

Реклама

Молоко – ідеально збалансований продукт, який містить калій, фосфор, білок, вітаміни групи В тощо. Всі ці компоненти необхідні квітам, а також багатьом городним культурам для формування ароматних ароматних плодів. Також молоко — чудове джерело кальцію, яке необхідне для росту рослин.

Молочний розчин діє як м’який природний засіб профілактики. У його складі є білки та лактоза, які при розпилюванні утворюють на поверхні листя найтоншу захисну плівку, і вона створює несприятливі умови для розвитку грибкових інфекцій.

Цей спосіб часто застосовують проти борошнистої роси — захворювання, яке активно розвивається у вологому середовищі та вражає ослаблені рослини. І саме обробка молоком допомагає знизити ризик її появи та уповільнити поширення спор.

Реклама

Також вважається, що цей розчин підтримує природну стійкість розсади. Він сприяє тому, що рослини легше переносять несприятливі умови.

Для добрива можна використовувати як свіже молоко, так і те, у якого вже минув термін придатності. Також підійде і сухе молоко. Однак молоко потрібно обов’язково розбавляти з водою у співвідношенні один до одного.

Слід зазначити, що кип’ячене та пастеризоване молоко в якості добрива краще не використовувати.

Раніше ми писали про те, коли сіяти перець на розсаду та як розрахувати терміни. Більше про це читайте у новині.