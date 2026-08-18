Навіщо поливати кухонні губки оцтом: лайфгак, який вирішить купу проблем

Як очистити кухонну губку від бактерій

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Кухонна губка щодня контактує із залишками їжі, жиром і вологою, тому швидко забруднюється та може почати неприємно пахнути. Навіть якщо після використання її добре промивати водою, всередині пористого матеріалу залишається волога, у якій мікроорганізми можуть активно розмножуватися. Саме тому губку потрібно регулярно очищати, добре просушувати та своєчасно замінювати. Один із простих домашніх способів догляду — обробка звичайним столовим оцтом. Він допомагає впоратися з частиною забруднень і неприємним запахом завдяки своїй кислотності.

Як обробити кухонну губку оцтом

Спочатку губку потрібно ретельно промити під проточною водою, щоб видалити залишки їжі та мийного засобу. Після цього її можна покласти в невелику чисту ємність і залити столовим оцтом так, щоб рідина добре просочила матеріал.

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Залишати губку в оцті на всю ніч не потрібно. Для побутового очищення достатньо нетривалого оброблення, після чого губку слід дуже добре промити чистою водою та залишити повністю висохнути в добре вентильованому місці.

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Якщо запах оцту неприємний, після промивання його можна значною мірою позбутися завдяки ретельному сушінню.

Від чого допомагає оцет

Оцет створює кисле середовище, несприятливе для багатьох мікроорганізмів, тому продукт може допомогти зменшити їхню кількість на поверхні губки. Крім того, він здатний нейтралізувати неприємні запахи та допомагати розчиняти певні мінеральні відкладення.

Але важливо не сприймати цей спосіб як повноцінну стерилізацію. Оцет не гарантує знищення всіх бактерій, вірусів або грибків, які можуть міститися всередині пористої губки.

Що не можна робити з оцтом

Оцет не можна змішувати з хлорвмісними відбілювачами та засобами для чищення, що містять хлор. Під час такого змішування можуть утворюватися небезпечні гази.

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Також не варто бездумно використовувати концентрований оцет на різних матеріалах кухні: кислота може пошкоджувати деякі поверхні. Для самої губки безпечніше використовувати звичайний столовий оцет і після оброблення ретельно промивати її водою.

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