Навіщо професійні кухарі кладуть вершкове масло у солону воду: корисний кулінарний трюк

Як покращити смак вершкового масла / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, як покращити смак вершкового масла за допомогою солоної води. А також, як реанімувати вершкове масло, якщо воно пожовтіло.

Навіщо класти вершкове масло у банку із солоною водою

Професійні кухарі зазначають, що вершкове масло після солоної води стає більш насиченим і краще розкриває свій смак та аромат у стравах.

Щоб сіль не потрапила на масло, її треба добре розчинити у воді. На літр води необхідно брати 20 грамів солі, коли кристалики повністю розчиняться, варто занурити в розчин шматок масла. Для цього процесу найкраще підійде скляна банка з кришкою.

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Коли мине 3-4 години, масло можна діставати з банки й додавати до будь-яких страв чи випічки. Однак варто враховувати, що у страви треба класти менше солі, бо масло вже буде солоним.

У цьому солоному розчині також можна зберігати масло без холодильника. Треба лише пам’ятати, що воду краще змінювати щодня, щоб продукт не пожовтів і не став гірким.

Як реанімувати вершкове масло, якщо воно пожовтіло і стало гірким

Якщо у вас довго лежить пачка масла і вже пожовтіла, але викидати шкода, бо цей продукт не з дешевих, проблему можна легко вирішити. У такий спосіб ви зможете не лише реанімувати вершкове масло, а й значно поліпшити його смак.

Ось що треба зробити. Обережно зніміть ножем пожовклий шар масла, решту поріжте й покладіть на сковорідку, розтопіть, але не кип’ятіть. Додайте в розтоплене масло кілька скибочок почищеного яблука і потримайте хвилину на помірному вогні, щоб все добре прокипіло.

Зніміть сковороду з плити, дайте маслу охолонути й приберіть яблука. Такий продукт можна класти у випічку чи каші, страви будуть смачними та матимуть вершковий смак топленого масла з ноткою яблука.