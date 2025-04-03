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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
2 хв

Навіщо професійні кухарі кладуть вершкове масло у солону воду: корисний кулінарний трюк

Напевно всі знають, що вершкове масло зберігають у солоній воді, щоб воно не зіпсувалося. Однак мало кому відомо, що професіонали таким чином покращують смак продукту.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як покращити смак вершкового масла

Як покращити смак вершкового масла / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, як покращити смак вершкового масла за допомогою солоної води. А також, як реанімувати вершкове масло, якщо воно пожовтіло.

Навіщо класти вершкове масло у банку із солоною водою

Професійні кухарі зазначають, що вершкове масло після солоної води стає більш насиченим і краще розкриває свій смак та аромат у стравах.

Щоб сіль не потрапила на масло, її треба добре розчинити у воді. На літр води необхідно брати 20 грамів солі, коли кристалики повністю розчиняться, варто занурити в розчин шматок масла. Для цього процесу найкраще підійде скляна банка з кришкою.

Коли мине 3-4 години, масло можна діставати з банки й додавати до будь-яких страв чи випічки. Однак варто враховувати, що у страви треба класти менше солі, бо масло вже буде солоним.

У цьому солоному розчині також можна зберігати масло без холодильника. Треба лише пам’ятати, що воду краще змінювати щодня, щоб продукт не пожовтів і не став гірким.

Як реанімувати вершкове масло, якщо воно пожовтіло і стало гірким

Якщо у вас довго лежить пачка масла і вже пожовтіла, але викидати шкода, бо цей продукт не з дешевих, проблему можна легко вирішити. У такий спосіб ви зможете не лише реанімувати вершкове масло, а й значно поліпшити його смак.

Ось що треба зробити. Обережно зніміть ножем пожовклий шар масла, решту поріжте й покладіть на сковорідку, розтопіть, але не кип’ятіть. Додайте в розтоплене масло кілька скибочок почищеного яблука і потримайте хвилину на помірному вогні, щоб все добре прокипіло.

Зніміть сковороду з плити, дайте маслу охолонути й приберіть яблука. Такий продукт можна класти у випічку чи каші, страви будуть смачними та матимуть вершковий смак топленого масла з ноткою яблука.

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