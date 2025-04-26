Навіщо садівники радять посипати навесні газон цукром: з якою популярною проблемою він бореться

Навіщо сипати цукор на газон / © unsplash.com

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Багато садівників витрачають великі кошти на добрива або вручну прибирають бур’яни. Проте є простий та доступний метод покращити стан газону — це використання звичайного цукру, як повідомляє Express.

Експерти говорять, що цукор ефективно бореться з очеретяною травою — шаром мертвої рослинності, який заважає розвитку нових пагонів. Окрім того, цукрове підживлення сприяє зміцненню кореневої системи, збагачує ґрунт та стримує ріст бур’янів.

Як застосовувати цукор для догляду за газоном:

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Розсипте цукор на газон, витрачаючи приблизно 450 г на кожен квадратний метр. Проводьте процедуру не частіше, ніж раз на місяць. Для більш рівномірного ефекту можна використати розчин цукру або замінити його рисовою водою.

Зверніть увагу: Цукор може сприяти росту грибків, особливо в тіньових або вологих ділянках, тому перед застосуванням важливо ретельно оглянути газон і, за потреби, зменшити кількість підживлення.

Садівники зазначають, що після використання такого природного підживлення трава стає більш густою, яскравою та стійкішою до бур’янів. Це екологічно чистий, недорогий та безхімічний метод, що ідеально підходить для підготовки газону до літнього сезону.