Навіщо щотижня заливати оцет у раковину: секрет, про який мовчать усі сантехніки

Як позбутися засмічення у трубах / © pixabay.com

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На перший погляд це може здатися дивним, але багато господинь регулярно наливають у злив раковини звичайний оцет. Цей простий трюк допомагає уникнути двох найнадокучливіших побутових проблем — неприємного запаху та засмічення каналізаційних труб. Про це пише ресурс news24.in.ua.

У чому суть методу

Один раз на тиждень у злив раковини на кухні чи у ванній кімнаті треба вилити склянку звичайного столового оцту. Після цього необхідно зачекати 30 хвилин і промити злив теплою водою. Ефект буде помітним вже після першої процедури.

Головна мета цього трюку — усунення неприємного запаху з каналізації, який часто проникає до помешкання. Цей «аромат» не лише неприємний, а й потенційно небезпечний для здоров’я, адже у повітря можуть потрапляти токсичні сполуки — сірководень, аміак тощо. Які здатні негативно впливати на дихальні шляхи та загальний стан організму.

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Як оцет допомагає позбутися засмічення та неприємного запаху у трубах

Розчиняє залишки жиру та бруду, які накопичуються у трубах.

Знищує бактерії, що спричиняють неприємний запах.

Запобігає утворенню засмічень, особливо якщо регулярно користуватися цим методом.

Безпечний для більшості типів труб.

Як правильно робити очищення.

Налийте одну склянку оцту до стоку раковини. Залиште на 30 хвилин, за цей час оцет роз’їсть органічні залишки та знезаразить труби. Потім промийте трубу гарячою водою.

Якщо зливний отвір давно не чистився, додатково можна насипати дві ложки соди перед оцтом, реакція речовин в рази посилить ефект очищення.