Навіщо ставити соду під ліжко: несподіваний спосіб захистити свій дім від найпопулярнішої проблеми

Навіщо ставити соду під ліжко / © Credits

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Переважна більшість людей використовує соду виключно на кухні для випічки чи як харчову добавку. Але цей копійчаний продукт приховує значно більше можливостей. Звичайна сода може стати справжнім порятунком для дому та його мешканців, і ось чому.

Навіщо ставити соду під ліжко

Сода чудово вбирає зайву вологу з повітря. Якщо насипати її в неглибокі тарілки та розставити в кімнаті, наприклад, під ліжком, у шафах і в кутах, де найчастіше збирається конденсат, вона поступово зменшить рівень вологи. Це допомагає запобігти появі плісняви, грибка та затхлого запаху, які часто викликають алергію, проблеми з диханням та загальне зниження імунітету в мешканців оселі.

Завдяки такому простому трюку вдається створити здоровий мікроклімат у спальні, що сприяє кращому сну та зменшенню ризику появи сезонних захворювань. Якщо змінювати соду раз на три тижні, можна зберігати повітря чистим і сухим упродовж усього року.

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Що робити, якщо цвіль уже з’явилася в домі

Якщо ви помітили на стінах чи меблях темні плями цвілі, не поспішайте купувати хімію. Розчиніть столову ложку соди у склянці теплої води, змочіть губку та протріть уражену грибком поверхню. Потім нанесіть розчин повторно і залиште до повного висихання, це створить природний захисний бар’єр проти повторної появи грибка.

Чому варто спробувати такий лайфгак із содою

Сода абсолютно безпечна для людей і домашніх тварин.

Не містить шкідливих речовин.

Коштує копійки та проста у використанні.

Допомагає уникати зайвої вологи без дороговартісних осушувачів повітря.