Навіщо сипати соду під кущі смородини: три найголовніші причини, про які ніхто не знає

Навіщо сипати соду під кущі смородини

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Кожен садівник має свої секретні методи підвищення врожайності городніх культур. Одним із таких ефективних і доступних способів є використання звичайної харчової соди, яку варто вносити під смородинові кущі.

У чому користь соди для смородини

Гідрокарбонат натрію або харчова сода — це недорогий, але вкрай дієвий помічник у догляді за ягідними кущами.

Захист від грибкових захворювань. Сода завдяки своїм лужним властивостям створює на поверхні землі захисний шар, який не дає розвиватися хвороботворним організмам. Якщо регулярно застосовувати цей продукт, можна запобігти появі борошнистої роси.

Поліпшення складу ґрунту. Якщо підвищена кислотність ґрунту, це негативно може вплинути на розвиток і плодоношення ягідних кущів. Сода здатна вирівнювати pH-баланс, що дає змогу рослині краще засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Природний захист від шкідників. Обробка содою рятує кущі смородини від атаки попелиці та павутинного кліща. У такий спосіб можна зменшити використання хімічних засобів і зберегти екологічну якість врожаю.

Як правильно застосовувати соду, щоб отримати максимальний результат

Проводити обробку содою треба восени після збору ягід або на початку весни.

Перед застосуванням засобу ґрунт треба полити, а потім рівномірно розсипати навколо кожного куща по 30 грамів соди.

Варто бути обережними й уникати прямого контакту соди з гілками та листям смородини.

Після внесення соду треба змішати з верхнім шаром ґрунту і ще раз полити кущі.

Процедуру обробки можна робити за сезон лише двічі.

Які є обмеження використання соди для обробки рослин

Незважаючи на користь продукту, його надмірне використання може негативно вплинути на мікрофлору ґрунту. Тому вкрай важливо дотримуватися рекомендацій щодо дозування та частоти обробок. Інакше можна завдати шкоди кущам та землі.

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