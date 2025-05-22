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Навіщо у прищіпках потрібні маленькі отвори: багато хто здивований
Відео про неочікувану функцію прищіпок стало вірусним: люди з усього світу висловлюють подив, усвідомлюючи, що все життя користувалися ними неправильно.
Чимало людей лише зараз дізнаються, навіщо насправді маленькі отвори у прищіпках. Так, британський тіктокер знайшов приховану функцію прищіпок, про яку більшість ніколи не чула.
Про це пише Mail Online.
Житель Великої Британії, скориставшись сонячними вихідними, уважніше придивився до своїх прищіпок і виявив, навіщо потрібні ті самі маленькі отвори. У своєму TikTok-акаунті @jpee074 чоловік показав, як вішає прання на мотузку — і здивував Мережу.
Хоча може здатися, що це дрібниця, відео набрало понад мільйон переглядів, а коментарі з реакціями здивованих людей посипалися з усього світу.
Як виявилося, тіктокер знайшов приховану функцію прищіпок, про яку більшість ніколи не чула. У ролику він показав, як мотузка проходить крізь отвір під затискачем прищіпки.
«Я дізнався сьогодні, що все життя неправильно користувався прищіпками. Ці маленькі отвори — для мотузки! Сьогоднішнє відкриття… Зміна життя!!!» — написав автор відео.
Це відкриття викликало ажіотаж у коментарях — люди кинулися писати, що ніколи не здогадувалися про таке:
«Та ви жартуєте? Тепер я ще більше чекаю, коли завтра вішатиму прання»
На це автор відео відповів:
«Не можу повірити, що 300 тисяч людей тепер вішатимуть прання по-іншому!»
Інші коментатори також висловлювали подив під відео:
«О боже! Мені 55, і я тільки зараз дізналася про це!»
«Та годі вже. Я стільки років усе робив не так?»
«Мені 32 — і я ніколи про це не чув»
«28 років життя! І тільки дізнався!»
До слова, раніше повідомлялося, навіщо насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто. Передусім верхні ручки виконують допоміжну функцію, коли людина сідає до машини або виходить з неї. Ручки не призначені для тримання під час руху.