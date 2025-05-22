ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
2 хв

Навіщо у прищіпках потрібні маленькі отвори: багато хто здивований

Відео про неочікувану функцію прищіпок стало вірусним: люди з усього світу висловлюють подив, усвідомлюючи, що все життя користувалися ними неправильно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Прищіпки

Прищіпки / © Pixabay

Чимало людей лише зараз дізнаються, навіщо насправді маленькі отвори у прищіпках. Так, британський тіктокер знайшов приховану функцію прищіпок, про яку більшість ніколи не чула.

Про це пише Mail Online.

Житель Великої Британії, скориставшись сонячними вихідними, уважніше придивився до своїх прищіпок і виявив, навіщо потрібні ті самі маленькі отвори. У своєму TikTok-акаунті @jpee074 чоловік показав, як вішає прання на мотузку — і здивував Мережу.

Хоча може здатися, що це дрібниця, відео набрало понад мільйон переглядів, а коментарі з реакціями здивованих людей посипалися з усього світу.

Як виявилося, тіктокер знайшов приховану функцію прищіпок, про яку більшість ніколи не чула. У ролику він показав, як мотузка проходить крізь отвір під затискачем прищіпки.

«Я дізнався сьогодні, що все життя неправильно користувався прищіпками. Ці маленькі отвори — для мотузки! Сьогоднішнє відкриття… Зміна життя!!!» — написав автор відео.

Це відкриття викликало ажіотаж у коментарях — люди кинулися писати, що ніколи не здогадувалися про таке:

«Та ви жартуєте? Тепер я ще більше чекаю, коли завтра вішатиму прання»

На це автор відео відповів:

«Не можу повірити, що 300 тисяч людей тепер вішатимуть прання по-іншому!»

Інші коментатори також висловлювали подив під відео:

«О боже! Мені 55, і я тільки зараз дізналася про це!»

«Та годі вже. Я стільки років усе робив не так?»

«Мені 32 — і я ніколи про це не чув»

«28 років життя! І тільки дізнався!»

До слова, раніше повідомлялося, навіщо насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто. Передусім верхні ручки виконують допоміжну функцію, коли людина сідає до машини або виходить з неї. Ручки не призначені для тримання під час руху.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
309
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie