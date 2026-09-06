Навіщо у вересні треба обов’язково викинути два лаврові листи у вікно

Що символізує лаврове листя / © Фото з відкритих джерел

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Вересень для багатьох езотеричних практик вважається особливим періодом: літо завершується, починається новий сезон, а разом із ним люди символічно залишають у минулому те, що більше не хочуть бачити у своєму житті. Саме з таким трактуванням пов’язують незвичайний ритуал із двома лавровими листами. Прихильники езотерики вважають, що лавр символізує перемогу, успіх, захист і достаток. У сучасних народних повір’ях лаврове листя також використовують як своєрідний домашній оберіг.

Чому саме два лаврові листи

У символічному трактуванні два листки можуть означати дві проблеми або дві сфери життя, від яких людина хоче звільнитися. Наприклад, це можуть бути фінансові труднощі та конфлікти у стосунках, невдалий період на роботі та постійне відчуття тривоги.

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Для ритуалу беруть два цілих сухих лаврових листки. На одному подумки залишають те, від чого хочеться позбутися, а на другому — те, що заважає рухатися вперед. Після цього листя виносять за межі оселі або викидають у відкрите вікно, символічно «відпускаючи» старі проблеми.

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В езотеричному трактуванні саме вікно має значення: через нього ніби виходить усе зайве, а в дім може прийти щось нове. Наукового підтвердження такої дії, звичайно, немає, тому сприймати її варто саме як символічний ритуал.

Чому це роблять саме у вересні

Початок осені традиційно сприймається як час переходу. Після літа люди повертаються до роботи, навчання, звичного ритму, будують плани до кінця року. Тому езотеричні практики пропонують використати вересень для своєрідного «перезавантаження».

До речі, існують і інші вересневі обряди з лавровим листом. Наприклад, його радять спалювати, зосереджуючись на бажанні або намірі, а попіл після цього виносити з дому.

Які прикмети пов’язують із лавром

Лавровий лист у народних повір’ях часто асоціюють із грошима та удачею. Один листок кладуть у гаманець, інші тримають біля входу або над дверима, щоб символічно захистити дім від негативу та залучити достаток.

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Є й цікава прикмета: якщо лавровий лист випадково потрапив у тарілку під час приготування їжі, це іноді трактують як передвісник грошей, приємної звістки або важливої зустрічі.

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